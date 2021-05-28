Український фільм про Донбас отримав три нагороди Нью-Йоркського кінофестивалю

Стрічка "Мати Апостолів" заснована на історіях жінок, чиї сини воювали за Україну в 2014 році.

Український фільм "Мати Апостолів" отримав одразу три нагороди 10-го Нью-Йоркського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Фільм створений за підтримки МКІП у межах державної програми фінансування фільмів патріотичного спрямування.

Стрічка отримала нагороди в категорії "Найкращий повнометражний фільм", "Найкраща жіноча роль" (Наталія Половинка) і "Найкращий сценарій"(Ратха Макеєнкова та Заза Буадзе).

"Фільм заснований на історіях жінок, чиї сини воювали за Україну в 2014 році. Під час війни, коли Україна втрачає найдорожче – життя своїх дітей – фільм “Мати апостолів” став фільмом-зверненням до кожної матері українського воїна та до архетипу матері взагалі. У пошуках сина-льотчика, чий літак було збито над окупованими територіями, мати опиняється в чужому та агресивному світі, де все пронизане ненавистю та стражданнями. У цьому пеклі вона не тільки шукає сина, але, маючи в серці велику любов і милосердний характер, змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. І головне, вона змінюється сама, знаходячи в собі справді сакральну силу", - зазначили у Мінкультури.

Нью-Йоркський міжнародний кінофестиваль International Filmmaker Festival of New York (IFFNY) відбувся 21-24 травня. Серед майже 900 заявок до участі в конкурсній програмі було відібрано 100 картин із 43 країн світу.

Раніше український фільм "Стоп-Земля" отримав "Кришталевого ведмедя" Berlinale.