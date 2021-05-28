До дня Києва Takflix презентує підбірку фільмів

У підбірку «Як тебе не любити» ввійшли три фільми-переможці Одеського кінофестивалю.

З нагоди Дня міста онлайн-кінотеатр Takflix підготував підбірку знакових фільмів про Київ від молодих режисерів. Підбірка доступна до перегляду на всіх територіях світу мовою оригіналу з англійськими субтитрами.

Серед відібраних стрічок - три фільми-переможці Одеського кінофестивалю: «В радості і тільки в радості» Марини Рощиної, «Цвях» Філіпа Сотниченка та «Прощавай, Головін» Мат'ю Ґарімара, а також іронічна анімація «Петрівка-реквієм» Катерини Возниці та документальний хіт «Вхід через балкон» Романа Блажана.

«Вхід через балкон» – це дослідження антропології українських балконів. Стрічка розповідає про архітектурний феномен в контексті урбанізму та повсякденної культури Києва й інших міст.

«В радості, і тільки в радості» – історія молодої матері-одиначки, якій необхідно вибрати між особистим життям і сином. Стрічку знімали у кількох київських локаціях: головна героїня їздить на метро Дарниця, живе на вулиці Азейбарджанській та гуляє зранку після рейву Рейтарською.

Фото: Takflix Кадр з фільму "Прощавай, Головін"

«Прощавай, Головін» розказує історію хлопця, який хоче поїхати з міста. У головних ролях Олександр Рудинський та Дарія Плахтій. Дія фільму відбувається серед високоповерхівок Троєщини.

«Цвях» – перше українське мок’юментарі про повернення емігрантки до столиці після двадцяти років розлуки. Стрічка показує архівні кадри Подолу.

«Петрівка-реквієм» – анімація-рефлексія на зміну назви станції метро «Петрівка» на «Почайна» внаслідок декомунізації.