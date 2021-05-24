У Раді зареєстрували законопроєкт про участь пам'яток комунальної форми власності у "Великій реставрації"

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить фінансувати з державного бюджету реставрацію пам’яток національного значення комунальної форми власності.

Про це повідомила одна із авторок законопроєкту Євгенія Кравчук.

"Нещодавно МКІП оприлюднив список об’єктів, які будуть відновлені в межах проєкту «Велика реставрація». Значна кількість чудових історичних будівель, належних громадам, не увійшла до списку через законодавчі обмеження. Так, наприклад, жоден з об’єктів у Вінницькій області не потрапив до списку, адже всі вони – комунальні", - написала вона у фейсбуці.

Запропоноване депутатами рішення передбачає зміни до закону про державний бюджет на 2021 рік.

Буде введено нову бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт стосовно пам'яток культурної спадщини національного значення", на яку планується виділити 1 млрд гривень із фонду розвитку закладів загальнодержавного значення.

Нагадаємо, що в лютому 2021 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що за три наступних роки в Україні буде реставровано 150 замків, музеїв, театрів та інших об'єктів історичної і культурної спадщини.

У травні 2021 року став відомий перелік цих пам'яток. Їх виявилося не 150, а тільки 109.

Частина об'єктів не потрапила у список через те, що вони знаходяться в комунальній власності. МКІП обіцяє розробити зміни до законодавства, що дасть можливість об'єктам комунальної форми власності взяти участь у другому відборі.

Оголошення про початок другого відбору буде опубліковано на сайті МКІП пізніше.