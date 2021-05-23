Соліста італійського рок-гурту Måneskin, який переміг на "Євробаченні", запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу.

Про це пише The Mirror.

Під час оголошення оцінок Даміано нахилився до столу так, що багатьом глядачам здалося, ніби він вживає кокаїн. Проте під час прес-конференції музикант пояснив, що ще один член групи Томас Раджі розбив склянку, а він збирав осколки. Також соліст підкреслив, що не вживає наркотики.

¿Acaban de enfocar al de Italia poniéndose una loncha en directo? #Eurovision — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) May 22, 2021

В Європейській мовній спілці (EBU) заявили, що соліст гурту Давид Даміано пройде добровільний тест на наркотики.

"Нам відомо про чутки з приводу відео за участю переможців музичного конкурсу "Євробачення", яке з’явилося вчора ввечері з грін-руму (місце, де перебувала група під час конкурсу). Гурт рішуче спростував звинувачення у вживанні наркотиків, а вокаліст пройде добровільний тест на наркотики після прибуття додому", - йдеться в заяві EBU.

EBU підтвердила, що розбите скло було знайдено після перевірки на місці. "Ми все ще уважно вивчаємо відзнятий матеріал і своєчасно надамо додаткову інформацію", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, переможцем пісенного конкурсу "Євробачення-2021", який відбувся у Роттердамі, став італійський рок-гурт з Риму Måneskin з піснею "Zitti e buoni". Український гурт "Go_A" з піснею "Шум" посів п’ята місце.