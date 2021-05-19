Гостинний двір у Києві отримав статус пам'ятки національного значення

Кабінет міністрів на засіданні 19 травня надав Гостинному двору та комплексу споруд Контрактової площі в Києві статус пам'ятки національного значення. Раніше вони мали статус пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

"Уряд змінив категорію пам’яток «Комплекс споруд Контрактової площі» та «Гостинний двір (за проектними матеріалами архітектора Л.Руска, 1809 р.)» у місті Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери", - йдеться в повідомленні.

Міністерство підкреслило, що Контрактова площа є старовинним майданом, який зберіг свою автентичність та структуру, що вирізняє її з-поміж навколишньої забудови.

Гостинний двір відіграє центральну композиційну роль в забудові площі та об'єднаний з нею архітектурними особливостями.

Міністерство очікує, що рішення Уряду дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку йому в управління, а відтак – почати роботу над протиаварійними та реставраційними роботами.

Нагадаємо, що з 1994 року розташований у центрі Києва Гостинний двір був в оренді "Укрреставрації". За умовами договору, орендар узяв на себе повну відповідальність за збереження пам'ятки архітектури і утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані. Незважаючи на це, регіональне відділення Фонду держмайна Києва неодноразово встановлювало факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема погіршення стану об'єкта оренди, чим було створено загрозу руйнування пам'ятки.

У 2011 році в Києві почався активний рух за збереження будівлі. Активісти утворили сквот усередині будівлі, проводили культурні заходи, запрошуючи громадськість. Через місяці активної діяльності їх побили і вигнали, але активісти через суди домоглися заборони на будівництво.

15 грудня 2015 року "Укрреставрація" погодилася законсервувати будівлю Гостинного двору, а 22 грудня Кабінет міністрів підтримав рішення суду про визнання його пам'яткою архітектури.

Зараз власником Гостинного двору формально є Фонд держмайна, а останнім часом між МКІП та КМДА тривала запекла суперечка щодо того, кому має належати будівля.