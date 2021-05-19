Кабмін схвалив концепцію "лагідної українізації"

Кабінет міністрів на засіданні 19 травня затвердив Концепцію державної програми щодо розвитку і функціонування української мови на 2022-2030 роки.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Попереду чимало роботи. Фактично, це і поступова зміна ставлення іншомовних людей до української, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Добровільного переходу. Бо ми у МКІП притримуємося саме лагідної українізації, яка матиме довготривалий ефект. Для досягнення нашої мети потрібно сприяти появі бажанню читати українською, дивитися, розмовляти, співати і розказувати іншим", - прокоментував він ухвалене рішення.

Програма передбачатиме: