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Кабмін схвалив концепцію "лагідної українізації"

Уряд планує виховувати бажання читати і говорити українською.

Кабмін схвалив концепцію "лагідної українізації"
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів на засіданні 19 травня затвердив Концепцію державної програми щодо розвитку і функціонування української мови на 2022-2030 роки.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Попереду чимало роботи. Фактично, це і поступова зміна ставлення іншомовних людей до української, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Добровільного переходу. Бо ми у МКІП притримуємося саме лагідної українізації, яка матиме довготривалий ефект. Для досягнення нашої мети потрібно сприяти появі бажанню читати українською, дивитися, розмовляти, співати і розказувати іншим", - прокоментував він ухвалене рішення.

Програма передбачатиме:

  • обов’язкове використання державної мови працівниками органів влади та місцевого самоврядування під час виконання своїх службових обов’язків, недопущення її дискримінації;
  • запуск курсів з вивчення української (в тому числі в онлайн-форматі);
  • покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;
  • підтримку та популяризацію української мови за кордоном, зокрема створення системи викладання української мови як іноземної;
  • сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;
  • підтримку інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;
  • стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;
  • підтримку книговидавничої справи в Україні. Зокрема, видання книг українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України.

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