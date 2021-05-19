У Раді зареєстровано законопроєкт "Про місцевий референдум"

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із іншими депутатами зареєстрував законопроєкт "Про місцевий референдум".

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"З часу втрати у 2012 році чинності Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» в системі національного законодавства України інститут місцевого референдуму представлений фрагментарно, - згадується лише в окремих законодавчих актах, а щодо процедурних аспектів утворився правовий вакуум", - наголосив Стефанчук.

З огляду на це, за його словами, і виникла нагальна потреба в комплексному правовому регулюванні питань підготовки і проведення місцевого референдуму.

Місцевий референдум визначається як форма самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого голосування. Предметом голосування можуть бути питання місцевого значення, зокрема й ті, що пов’язані з організацією діяльності та функціонування територіальної громади (наприклад, затвердження статуту територіальної громади або змін до нього, дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови тощо).

Водночас на голосування не можуть бути винесені питання, які суперечать Конституції України або не стосуються повноважень місцевої влади (наприклад, спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, питання місцевих бюджетів та тарифів на житлово-комунальні послуги та інше).

Ініціювати місцевий референдум зможуть: територіальна громада (щонайменше 10% виборців); сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова.

Виносити на місцевий референдум можна буде лише одне питання, і на це питання треба дати чітку відповідь "так" або "ні".

Нагадаємо, прийняття закону "Про всеукраїнський референдум" було однією з передвиборних обіцянок Володимира Зеленського. Однак, на практиці історія з референдумом є "дітищем" Стефанчука. У лютому в інтерв'ю LB.ua він розповів про перспективи та принципи проведення референдумів, а також окреслив три їхніх основних види: всеукраїнський референдум (загальнообов'язковий), місцевий (загальнообов’язковий на місцях), та електронні петиції (спонукальні для будь-якого органу влади).

"Власне, це і всеукраїнський референдум, коли народ отримує право коригувати будь-яке рішення будь-якого органу влади чи спрямовувати його. І місцеві референдуми, коли ми даємо місцевим територіальним громадам на найнижчому рівні вирішувати питання, що стосуються місцевого самоврядування, щоб не було сепаратистських настроїв. І третій блок – електронні петиції. Це – фактично формування адженди для будь-якого органу влади", - пояснив тоді Стефанчук.

8 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум.