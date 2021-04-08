Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум

Закон передбачає, що ухвалене на ньому рішення може бути змінене лише шляхом всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (законопроєкт №3612). "8.04.2021 - Повернуто з підписом від президента", - йдеться в інформації про стан проходження цього закону на сайті парламенту.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зазначається, що президент ініціював закон, щоб надати народові право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання. Прийняття цього документа було одним із пунктів президентської програми Зеленського.

Активну участь у розробці проєкту цього закону брали представники громадських організацій, академічної спільноти, було враховано оцінки Венеціанської комісії та європейську практику референдумів.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; питання щодо скасовування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці. Не можуть виноситися на референдум також питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Крім того, на всеукраїнський референдум може виноситися одне питання. Референдум не може проводитися одночасно з виборами.

Закон передбачає, що рішення, ухвалене на референдумі, може бути змінене лише шляхом всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його ухвалення. Новий референдум з питань, що раніше не були підтримані на всеукраїнському референдумі, може бути проведено не раніше як через один рік з дня оголошення результатів відповідного всеукраїнського референдуму.

Референдум не підмінятиме роботу Верховної Ради щодо ухвалення законів, але громадяни отримають інструмент прямого впливу на ухвалення рішень у державі. Залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначати президент України, Верховна Рада або глава держави може проголошувати за народною ініціативою.

"Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3612 "Про всеукраїнський референдум" у другому читанні та в цілому. За документ проголосували 255 народних депутатів. Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав його 17 лютого і передав на підпис президенту.