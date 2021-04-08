Рада наступного тижня матиме позачергові засідання у вівторок і четвер

Парламент хоче розглянути деякі закони паралельно з тисячами правок до "земельного" закону.

Український парламент наступного тижня, крім чергових, матиме щонайменше два позачергових засідання – у вівторок і четвер.

Про це у Facebook повідомила народна депутатка "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Зокрема, позачергово планують розглянути:

Законопроєкт 4533 "Про конституційну процедуру", який "забезпечує доступ до конституційного правосуддя через процедуру звернення з конституційною скаргою або ініціювання конституційних подань та звернень уповноваженими суб’єктами"

законопроєкт 4651, який пропонує збільшити штрафи за брехню в деклараціях та позбавляти волі терміном до двох років за умисне неподання декларації топчиновниками та суттєву брехню в декларації

проєкт закону 4210, який, за словами Кравчук, удосконалює процедуру оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу та забезпечення реалізації пріоритетів діяльності уряду

проєкт закону 4475, який спрямований на захист позичальників (фізичних осіб), які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань з боку кредитодавців

законопроєкт 4398, який захищає права валютних позичальників, котрі брали кредити в іноземній валюті

законопроєкт 4399, який має збалансувати оподаткування щодо валютних позичальників шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України

законопроєкт 5014, який передбачає надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання (річне оцінювання/ ДПА/ЗНО), щоб мінімізувати ризики захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) під час оцінювання результатів навчання

проєкт закону 5187-1, який усуває законодавчу норму, через яку застраховані особи фактично позбавлялися права на отримання допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

Також планується розгляд законопроєкту для доступної іпотеки, антирейдерський законопроєкт, а також про пенсії для ліквідаторів Чернобильської аварії і про розвиток інституту старост.

Розглянути ці закони на черговому засіданні неможливо, адже Рада все ще голосує за правки щодо "земельного закону". Протягом вимушених "канікул" через карантин Рада провела три позачергові засідання. До роботи в нормальному режимі парламент має повернутися з вівторка, 13 квітня.

Глава фракції "Слуга народу" 7 квітня повідомив, що Рада збирається призначити позачергові засідання, але не озвучив, у які дні.