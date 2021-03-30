Три вне очереди! ВР обсудила войну и поврежденные стены ОП

30 марта Верховная Рада Украины прервала «коронавирусную паузу» и вернулась на один день к работе в режиме сессионных заседаний. Депутаты провели сразу три «внеочередных», признав войну на Донбассе войной и осудив «акт вандализма» на Банковой. Депутаты также приняли президентский законопроект о помощи бизнесу на время очередного локдауна. Без скандала, выяснений отношений и даже силовых стычек прямо в сессионном зале и на этот раз не обошлось.

Фото: president.gov.ua

Войну, наконец, назвали войной

Внеочередное заседание Рады изначально планировали собрать ещё на прошлой неделе – сразу после протеста на Банковой 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко. В «Слуге народа» заявили о необходимости срочного принятия постановления с осуждением «акта вандализма».

Впрочем, не все «слуги» были согласны с тем, что Раду нужно собирать ради этого одного вопроса. «Но у нас, как всегда, для начала – говорят, а уже потом думают», – поделился с LB.ua один из народных депутатов фракции.

Увы, убийство 26 марта четырёх украинских солдат в пункте Шумы Донецкой области и очередной срыв перемирия расставил приоритеты. Первое внеочередное заседание 30 марта начали с ключевого – «Заявления ВР об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта». Главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак, выступая с трибуны, призвал почтить минутой молчания память «застреленных в спину» наших военных.

Фото: armyinform.com.ua

Член парламентского комитета по нацбезопасности и нардеп фракции «Голос» Сергей Рахманин логично предложил, что одних заявлений недостаточно и Украина должна зеркально реагировать на агрессию РФ: «Должны работать снайперы, не оглядываясь на руководство. Мы должны отвечать в ответ на огонь… К сожалению, это наша война. И мы должны за неё отвечать».

Впрочем, часть депутатов больше интересовали не столько противостояние на фронте, сколько возможность поговорить про политических оппонентов. Так, «Слуги» и нардепы из группы «Доверие» неоднократно обращались к Петру Порошенко, спрашивая, почему во время его каденции войну так и не назвали войной. В ответ лидер «ЕС» эмоционально упрекнул Владимира Зеленского в том, что действующий глава государства «не назвал Путина убийцей».

«Не стоит пытаться заглядывать в глаза Путину и искать мир. Мира там нет!», – переходил он на крик с трибуны.

В это же время нардеп «Слуги народа» Сергей Швец, стоя возле Порошенко, держал лист бумаги с надписью: «Жму руку, обнимаю!» (фраза из обнародованных в СМИ записей разговоров лиц с голосами, похожими на Порошенко и Путина, – LB.ua).

Фото: Ян Доброносов

Как рассказал LB.ua Швец, конфликт продолжился в сессионном зале после выступления Порошенко. Петр Алексеевич в окружении коллег пытались отобрать у него лист бумаги с надписями. «Закончилось все тем, что его вырвали у меня из рук. Остался только оторванный кусок», – демонстрировал Швец «пострадавший» импровизированный транспарант.

Глава комитета ВР по вопросам внешней политике Александр Мережко в заключительном слове подчеркнул, что ранее Рада принимала заявления с формулировкой – «военная агрессия РФ».

Сегодня же «война называется войной» без «эвфемизмов, например, АТО… Такая квалификация подтверждает, что Украина юридически и фактически находится в состоянии войны, международного военного конфликта».

В итоге «за» проголосовало конституционное большинство – 308 нардепов из всех фракций и групп, кроме фракции ОПЗЖ, депутаты которой покинули внеочередное заседание парламента. Как заявил один из представителей пророссийской фракции Александр Колтунович, по причине того, что в стране есть более важные проблемы, чем обстрелы.

Помогут, но не всем

На втором внеочередном заседании депутаты снова конституционным большинством – 312 голосов – проголосовали за президентский законопроект по поддержке бизнеса, страдающего от коронавирусных ограничений. Закон предусматривает выплаты из государственного и местных бюджетов для ФЛП и наемных работников, работа которых остановилась на время локдауна с февраля 2021 года, в размере 8000 гривен единоразово.

При этом, по мнению замглавы финансового комитета Ярослава Железняка (фракция «Голос»), бизнесу на самом деле не стоит обольщаться».

Восьми тысяч не видать ФЛП, которые зарегистрированы менее 3 месяцев. А также тем, что за предыдущий год заплатили ЕСВ меньше, чем за 6 месяцев. Плюс, если основной КВЭД не относится к списку.

Фото: facebook/Ярослав Железняк

«Норма по регистрации ФЛП более 3 месяцев и норма об оплате ЕСВ не менее чем за 6 месяцев – противоречат друг другу. Поскольку ФЛП, который зарегистрировался в сентябре 2020 года, заплатил только за 4 месяца 2020 ЕСВ. В результате получить помощь смогут только те ФЛП, которые зарегистрировались не позже июля 2020», – объяснил Железняк LB.ua.

Он также обратил внимание, что все средства будут выплачиваться в пределах, выделенных в бюджете.

«Если 100 тыс. человек подадут заявления, а из бюджета выделят только 80 млн. грн, то помощь получит только каждый десятый», – предупредил он.

Протестами и «радикализацией» занялось СБУ

На третьем внеочередном заседании Рады выступил глава СБУ Иван Баканов, который напомнил, что служба «активно принимает участие» (!) в расследовании событий 20 марта под Офисом президента. По его информации, ещё накануне акции протеста СБУ получала сигналы о «подготовке радикализации».

«Каждый гражданин, безусловно, имеет право на мирный протест… Это святое право. Но есть четкая грань, которую ни-ко-му не дано право преступать… Есть тонкая грань между правом и нарушаем закона. Её установит суд», – выступал Баканов с трибуны, добавив, что спецслужбы РФ постоянно мониторят ситуацию в Украине и используют произошедшее на Банковой 20 марта в своих пропагандистских целях.

Фото: ssu.gov.ua

Глава Нацполиции Игорь Клименко вторил: «Грань мирного протеста перешли». В это время на экранах Рады нардепам показывали «нарезку» происходящего в тот день под Офисом президента.

«Настоящее чудо, что ни один полицейский не пострадал… Акцию тщательно подготовили и спланировали… Можете не сомневаться, на месте было достаточно правоохранителей. Но мы умышленно решили не попасть на крючок режиссеров… Главное, не допустили кровопролития, чем, возможно, кого-то разочаровали», – заверял он, что депутаты правящей партии сопровождали аплодисментами.

При этом, Игорь Клименко признал, что свастика на стене ОП, на которую особо обращали внимание правоохранители, доказывая «радикализм» протестующих, таки появилась уже после акции.

И.о. директора ГБР Алексей Сухачев коротко зачитал, что Бюро готово содействовать следствию.

Далее последовали вопросы от нардепов. Естественно, не все по теме. Звучали обвинения экс-нардепа Гео Лероса о коррупции в СБУ и Соломии Бобровской из «Голоса» о том, что СБУ вообще занимается не тем. А следовало бы «взять на карандаш» гражданина РФ Андрея Аксёнова, победившего на довыборах в ВР в Донецкой области. Баканов в ответ на это убеждал: «Служба работает. И по Аксенову тоже».

Кульминацией накала эмоций стало выступление нардепа «ЕС» Виктории Сюмар, которая назвала «абсолютной комедией все, что вы устроили сейчас в парламенте». Прямо с трибуны она повторила известное нецензурное выражение о Путине. Даже после замечания спикера Дмитрия Разумкова «подбирать слова», она еще раз повторила свои слова. Добавив, что вся страна вынуждена обсуждать по сути «украденные двери из Офиса президента».

Фото: Сергей Нужненко

Впрочем, 237 нардепов из «Слуги» и «Довіри» таки проголосовали за постановление в целом, обязав силовиков еженедельно докладывать профильному правоохранительному Комитету о ходе расследования. После голосования депутат-пауэрлифтер «Слуги» Артём Дмитрук и другие «слуги» устроили небольшую потасовку в проходе к трибуне Рады с коллегами из «Европейской солидарности». Что интересно, в авангарде «ЕС» был лично Петр Порошенко.

«Давайте отношения выяснять вне Верховной Рады. И не при помощи двоеборств», – пытался снизить градус страстей Дмитрий Разумков, закрывая сессию.