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Рада підтримала закупівлю "пакунків малюка" через Prozorro

Вартість бейбі-боксів прив’язали до 3 прожиткових мінімумів. 

Рада підтримала закупівлю "пакунків малюка" через Prozorro

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт, який передбачає закупівлю "пакунків малюка" через Prozorro і прив’язку їх вартості до трьох прожиткових мінімумів.

Законопроєкт №5064 щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" підтримали  307 народних депутатів.

Як повідомляє пресслужба парламенту, цей законопроєкт:

  • визначає органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) закладами, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;
  • встановлює вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у розмірі трьох прожиткових мінімумів на 1 січня відповідного бюджетного року (раніше - не менше трьох прожиткових, і на дату видачі).

Нагадаємо, батьки новонароджених отримують "пакунки малюка" з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Торік у липні уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів, однак у листопаді відновив видачу "пакунків малюка".

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