МВС анонсувало контракт вартістю €300 млн на купівлю французьких пожежних підйомників

Фото: mvs.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ України, яке раніше замовило у Франції 55 вертольотів та 20 патрульних катерів, готує ще один великий контракт на купівлю висотних пожежних підйомників.

Відповідний протокол про наміри було підписано у вівторок, 30 березня.

Партнером Державної служби з надзвичайних ситуацій стане компанія Echelles Riffaud. Сума контракту становитиме 300 млн євро (10 млрд гривень), які буде виділено на умовах довгострокового кредитування терміном на 10 років.

"Мова йде про виробництво комплексів з підіймачами до 33 і 42 метрів. Однак, важливим аспектом двосторонньої співпраці лишається умова, коли автомобілі французького виробництва будуть складені на українських заводах. Крім того, наші спеціалісти пройдуть навчання у своїх французьких колег", - заявив міністр Арсен Аваков.

За його словами, зараз в Україні не виробляють таку техніку.

Фото: gimaex.eu

МВС стверджує, що у пожежно-рятувальних підрозділах склалась критична ситуація із сучасними технічними засобами для забезпечення гасіння пожеж та порятунку людей з висотних будівель. Наявна техніка експлуатується вже понад 40 років, і 90% якої вже відпрацювали всі встановлені терміни експлуатації.

Підписаний протокол мають оформити в міжурядову угоду, яку повинні будуть ратифікувати народні депутати. МВС сподівається, що це станеться дуже швидко, і вже у 2022 році Україна отримає нові автомобілі.