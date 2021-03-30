​Через "мінування" ОВК №87 на Франківщині затримується підрахунок голосів

Близько 2:30 ночі ОВК оголосила перерву на санітарну обробку приміщення та тимчасово припинила свою роботу.

Сьогодні близько 2-ї години ночі у місті Надвірній на Франківщині з’явилось повідомлення про замінування окружної виборчої комісії (87-й округ), де тривав підрахунок голосів проміжних виборів, що відбулись 28 березня. Наразі Василь Вірастюк та Олександр Шевченко вже заявили про те, що виграли вибори на окрузі.

Про це повідомляє рух "Чесно".

На момент "замінування" в ОВК перебувало понад 20 осіб, в тому числі і один з кандидатів по округу - Олександр Шевченко.

Близько 2:30 ночі ОВК оголосила перерву на санітарну обробку приміщення та тимчасово припинила свою роботу. Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні.

О 3:30 до ОВК впустили журналістів. Поліція та сапери перед тим оглянули приміщення та не знайшли вибухових пристроїв. В цей же час відновила свою роботу і ОВК. Комісія проголосувала за те, що за відсутності голови на засіданні головуватиме Артур Доронін.

Нагадаємо, що 28 березня на 87-му окрузі відбулись проміжні вибори до ВРУ. За результатами екзитполу Соціологічної групи "Рейтинг", перемогу здобув представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко. За даними паралельного підрахунку голосів у штабі Шевченка - він переміг найближчого суперника Василя Вірастюка, якого висунула партія "Слуга Народу" з результатом у 30,89% голосів. У Вірастюка - 30,52%.

У штабі Вірастюка результатів паралельного підрахунку голосів не оприлюднили, проте заявили, що переміг на виборах саме Вірастюк. Офіційної заяви від Руслана Кошулинського, якого висунула партія "Свобода" не було, проте його vip-агітатор міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оприлюднив у Facebook результати паралельного підрахунку, згідно яких Шевченко зайняв перше місце, Вірастюк - друге, а Кошулинський - третє.

Станом на 4:30 30 березня - ОВК опрацювала 65% протоколів, згідно яких лідирує Вірастюк з 31,5% голосів. У Кошулинського - 29,2% а у Шевченка - 28,2%.