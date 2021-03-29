Президент Володимир Зеленський підтримав запровадження "паспортів вакцинації" в Україні.

Про це він сказав у понеділок на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

"Ці «паспорти» вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної «паспортизації», також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – цитує президента його пресслужба.

Віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в свою чергу сказав, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу відображати «паспорти вакцинації», коли це буде необхідно.

Нагадаємо, що на території країн-членів Євросоюзу з 15 червня діятиме європейський сертифікат здоров'я, який міститиме інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Документ, який будуть видавати як у паперовому форматі, так і в електронному, буде містити базову інформацію про особу (ПІБ, дату народження, стать, номер паспорту) та відомості про вакинацію: коли, чим і де було зроблено щеплення від коронавірусу.