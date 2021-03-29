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Мер Добропілля виграв вибори в Раду

ЦВК порахувала результати голосування на 50-му окрузі.

Мер Добропілля виграв вибори в Раду
Фото: mrd.gov.ua

Мер Добропілля Андрій Аксьонов виграв довибори у Верховну Раду в одномандатному окрузі №50 у Донецькій області. Він отримає мандат Руслана Требушкіна, який за підсумками місцевих виборів у жовтні став мером Покровська.

Про це свідчать дані сайту ЦВК.

За Аксьонова проголосували 65,46% виборців округу, або 19,95 тис. осіб.

Найближчий конкурент - адвокат Валентин Рибін від "Партії Шарія" - набрав всього 13,00% голосів.

Третьою стала представниця "Європейської солідарності" Юлія Кузьменко, яка є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Вона набрала 6,69% голосів виборців.

Скандальновідома екс-депутатка Дніпропетровської обласної ради Вікторія Шилова отримала 4,08% голосів, а кандидат від правлячої партії "Слуга народу" Андрій Бондаренко - всього 3,02%.

Новому депутату Верховної Ради 50 років. Він народився у селищі Новодонецьке біля Добропілля, вчився у Донецьку.

Обирався Новодонецьким селищним головою у 2008 році та 2010 році, а з 2015 року двічі вигравав вибори мера Добропілля.

У 2014 році Аксьонов був причетний до організації "референдуму ДНР" в Новодонецькому.

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