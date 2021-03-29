ЦВК назвала явку на довиборах до Ради в двох округах

Явка на проміжних виборах до Верховної Ради станом на момент закриття дільниць о 20:00 28 березня становила 20,99% в Донецькій області та 35,05% - в Івано-Франківській.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

"За інформацією, яка надійшла до ЦВК засобами ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори", явка виборців на момент закриття виборчих дільниць склала 20,99% в ОВО №50 та 35,05% в ОВО №87", - йдеться у повідомленні.

У ЦВК зауважили, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО №50 становила 44,72%, а в ОВО №87 - 43,96%.

За наявною у ЦВК інформацією, голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно, вільно, демократично та відповідно до вимог виборчого законодавства. Надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 28 березня 2021 року, в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) та №87 (Івано-Франківська область) відбулися проміжні вибори народних депутатів України.

За даними екзитполу, на Івано-Франківщині три кандидати здобули майже однаковий результат.

Олександр Шевченко (“За майбутнє”) набирає 32,4% і випереджає найближчого конкурента - Руслана Кошулинського - менше ніж на 1%. Третій - кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк - 29,4%.

У Донецькій області, за даними екзитполу, на довиборах з великим відривом виграє мер Добропілля. Андрій Аксьонов набрав 65,5%. Далі йдуть представник "Партії Шарія" Валентин Рибін з 14,8% і кандидатка від "Європейської солідарності" Юлія Кузьменко, яка набрала 6,8%. У решти кандидатів менше 5%.