Явка на довиборах у Верховну Раду дуже мала, - ЧЕСНО (оновлено)

На Донеччині явка склала 16,13%, на Івано-Франківщині – 21,09%.

Станом на 12:00 явка на довиборах у Верховну Раду в Івано-Франківській і Донецькі областях доволі низька.

Про це рух ЧЕСНО повідомив у соцмережі Facebook.

На Донеччині явка склала 8%, на Івано-Франківщині – 7,7%.

Оновлення 17:26. Явка станом на 16:00 на окрузі № 87 на Франківщині - 21,09 %, там встигло проголосувати 34 880 виборців, повідомив у русі Чесно.

На окрузі № 50 на Донеччині явка – 16,13%, тут проголосувало 24 063 осіб.

“Явка дуже мала. Порівнюючи з парламентськими виборами 2019-го року,- на цей час явку по Україні фіксували на рівні 36,5%”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня 2021 року, в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) та №87 (Івано-Франківська область) відбуваються проміжні вибори народних депутатів України.

Також сьогодні проходять проміжні вибори до міських, сільських і селищних рад.

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА заявили, що виборчий процес у Донецькій та Івано-Франківській областях відбувається в спокійному режимі, значних порушень не зафіксовано.