ОПОРА: вибори відбуваються у спокійному режимі, значних порушень не зафіксовано

Виборчий процес у Донецькій та Івано-Франківській областях відбувається в спокійному режимі, значних порушень не зафіксовано.

Про це під час включення з виборчих дільниць повідомили спостерігачі Громадської мережі ОПОРА Наталія Боровська та Іван Маруняк, пише Укрінформ.

“В 50-му окрузі (Донецька область - ред.) станом на восьму ранку відкрились вчасно всі 1120 виборчих дільниць, проте, якщо говорити про дотримання протиепідемічних вимог, то слід зазначити, що не на всіх виборчих дільницях вони дотримуються. Зокрема, частина членів виборчих комісій ... невчасно і неправильно надягають маски. Стосовно самих виборців, то їм постійно нагадують надягати маски, і є випадки, коли виборці приходять без масок”, – розповіла Боровська.

За її словами, температурний скринінг проводиться на всіх виборчих дільницях.

Вона також повідомила, що були зафіксовані певні процедурні порушення: «На окремих виборчих дільницях не вівся протокол вранішнього засідання або під час опломбування скриньок не вкидались контрольні листки з печаткою».

Серед інших порушень спостерігач відзначила незадовільне матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць та наявність у виборців у день голосування значної кількості агітаційної продукції.

Боровська зазначила, що на виборчих дільницях присутні спостерігачі, довірені особи кандидатів у депутати, зареєстровані кандидати вже приходять голосувати разом з родинами.

За її оцінкою, виборчі комісії укомплектовані на достатньому рівні. "Від того, як організована робота на конкретній дільниці, багато в чому належить, наскільки злагоджено та згідно з законом вони працюють. За наявною інформацією, критичної ситуації ніде немає", - сказала Боровська, додавши, що наразі явка досить низька.

Своєю чергою її колега Іван Маруняк зазначив, що на Івано-Франківщині майже всі виборчі дільниці відкрилися вчасно, крім однієї, де була півгодинна затримка. Серед порушень на 87-му окрузі, за його даними, зафіксовано видачу бюлетеня виборцю на підставі водійського посвідчення замість паспорта, а також спостерігаються дві мобілізаційні кампанії, аби підвищити явку виборців – створення фотозон біля дільниць та кампанія “Голосуй, не ігноруй”, під час якої за фото біля дільниці виборцям обіцяють світшоти з гаслом одного з кандидатів.

Окрім того, Маруняк зауважив, що всі дільничні комісії забезпечені антисептичними засобами, проводиться температурний скринінг, масковий режим дотримується. Водночас усунути всі друковані агітаційні матеріали органам місцевого врядування не вдалося.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня 2021 року, в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) та №87 (Івано-Франківська область) відбуваються проміжні вибори народних депутатів України.

Також сьогодні проходять проміжні вибори до міських, сільських і селищних рад.

Станом на 12:00 явка на довиборах у Верховну Раду в Івано-Франківській і Донецькі областях була доволі низька. На Донеччині явка склала 8%, на Івано-Франківщині – 7,7%.