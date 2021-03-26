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Порошенко обговорив з послом КНР питання поставок вакцини від коронавірусу

Сторони також обговорили шляхи посилення співпраці з метою боротьби з пандемією коронавірусу.

Порошенко обговорив з послом КНР питання поставок вакцини від коронавірусу

26 березня лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном, повідомляє сайт партії.

Зазначається, що сторони обговорили шляхи посилення співпраці з метою боротьби з пандемією коронавірусу.

Петро Порошенко звернув увагу співрозмовника на вкрай загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні і наголосив на нагальній необхідності вакцинації українських громадян. У цьому зв’язку він подякував китайській стороні за вияв солідарності шляхом постачання першої партії китайської вакцини до України. Петро Порошенко закликав китайську сторону продовжити постачання в Україну вакцин для ефективної протидії COVID-19", - говориться у повідомленні.

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