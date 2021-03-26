​Семенченко відкинув звинувачення СБУ

Колишній депутат Верховної Ради Семен Семенченко заявив, що відкидає всі звинувачення Служби безпеки України.

"З подивом дізнався, що мене було оголошено СБУ найстрашнішим терористом. Інформація про те, що мене заарештували і пред'явили підозру, не відповідає дійсності. Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ", - написав Семенченко у своєму фейсбуці.

Він пообіцяв, що не буде ховатися від слідства чи тікати за кордон, і сказав, що готовий до обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що за версією СБУ Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидають ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).

Шевченку - ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої) та ч.2 ст. 333 (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчинене повторно чи групою - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).