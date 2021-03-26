Що відбувається в мирному процесі

Від редакції LB.ua. 24 березня російське видання “Коммерсант” опублікувало нібито закриту частину перемовин на рівні радників лідерів “нормандського формату”. Зокрема, видання оприлюднило письмові пропозиції, які нібито надійшли від Франції, Німеччини та окремо України. Пропозиції ж Росії, яка є четвертою учасницею переговорів, наведені у вигляді “поправок” до так званого франко-німецького проєкту.

Фото: ЕПА Зустріч у нормандському форматі, грудень 2019 року

Російські ЗМІ у черговий раз поширюють версію подій в рамках переговорів щодо досягнення миру, яка вигідна російській стороні. Для мене очевидно, що це чергова спроба виправдатися за затягування мирного процесу і невиконання домовленостей лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, а також самих Мінських угод.

Я не знаю автора останньої широкої статті в російському виданні, але дана стаття підтверджує важливий факт, який так завзято публічно спростовують офіційні особи Росії: план (так звані «кластери»), підготовлений німецькими і французькими колегами і доопрацьований українською стороною, дійсно лежить у них на столі.

Російській стороні запропоновано абсолютно чіткий план, який дає можливість завершити війну, повернути Україні її людей та території. І все міжнародне співтовариство чекає від РФ конструктивних дій, якщо, звичайно, у неї є на те політична воля.

З нашої точки зору, новий набір помилкових інтерпретацій і маніпуляцій, що з'явився в ЗМІ, – це чергова спроба відвести увагу громадської думки від головного питання: чому стільки років триває ця безглузда війна, і кому насправді вона потрібна.

Фото: Главком Заступник голови АП РФ Дмитро Козак

Українська позиція абсолютно відкрита і давно відома. Весь наш народ найбільше хоче миру на своїй землі. Це багаторазово доводила історія минулих століть. Це сьогодні показують опитування громадської думки в Україні. Миру однаково хочуть люди, які проживають по обидва боки лінії розмежування. Це щодня доводить українська влада своїми активними діями в переговорному процесі.

Україна восени минулого року представила детальний план виконання Мінських угод – з певною послідовністю та датами конкретних кроків. Наша позиція не змінюється. І ми раді, що тепер на столі маємо спільний з колегами з Німеччини і Франції документ. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за їхні зусилля і підтримку нашого прагнення до миру.

Принциповий аспект нашої позиції: ми не дозволимо завести переговори кудись в бік від головної мети – треба виконувати домовленості лідерів чотирьох держав. У Нормандському форматі присутні чотири всім відомі сторони – Україна, Росія, Франція та Німеччина. У Тристоронньої контактній групі є три сторони – Україна, Росія та ОБСЄ.

У рішенні лідерів Нормандського формату вже визначено, що «дорожня карта» виконання Мінських угод розробляється у відповідному чотиристоронньому форматі. Безумовно, в розробці плану може брати участь Тристороння контактна група. Але остаточно затверджувати «дорожню карту», на нашу думку, повинні саме глави чотирьох держав.

Фото: EPA/UPG

Україні потрібні результати. Саме для чіткого розуміння відповідальності кожної зі сторін під документом мають стояти підписи керівників України, Росії, Німеччини та Франції. Цю позицію підтримують наші німецькі та французькі колеги.

Минулий рік довів, що при наявності політичної волі цілком можна виконати досягнуті домовленості. Природно, базова умова для подальшого просування вперед в рамках Мінських угод – повне і всеосяжне припинення вогню. І такий режим на базі домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи в минулому році, діяв досить ефективно близько п'яти місяців, починаючи з 27 липня.

На початку цього року ми спостерігали збільшення провокацій з боку незаконних збройних формувань. На жаль, в останні два місяці маємо наростаючу ескалацію, і українські військовослужбовці змушені точково відповідати на численні обстріли.

Україна наполягає на поверненні до дотримання досягнутих домовленостей від 22 липня 2020 року про режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. І 18 березня на останній відеоконференції політичних радників Нормандського формату ми закликали негайно скликати позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки для обговорення цього питання. У будь-який час і в будь-якому форматі. Ми також запропонували проаналізувати весь період, протягом якого діяв режим припинення вогню, і ухвалити рішення, які би зробили неможливими снайперські обстріли. Але російська сторона відмовилася провести таке засідання.

Я хочу підкреслити: більшість смертей українських воїнів останнім часом сталися саме від рук снайперів. Це смерті не від випадкових осколків або кимось забутих мін, це результат свідомого виконання наказів на знищення. Якщо протилежна сторона не заявляє про вихід з переговорів і декларує готовність виконувати підписані раніше документи, ми ще раз закликаємо сісти за стіл переговорів в рамках підгрупи ТКГ з безпеки.

Фото: Lb.ua

Україна готова в будь-який час зробити все необхідне, щоб перестали гинути наші люди. Ми повинні виключити снайперську стрілянину, і українська сторона готова надати наше докладне бачення відповідних механізмів.

Ми також продовжуємо наполягати, щоб протилежна сторона виконала домовленості, досягнуті на рівні лідерів держав Нормандське четвірки, про повний допуск представників місії ОБСЄ на окуповані території. На жаль, ця домовленість порушувалася весь останній рік. Втім, як і раніше. Без виконання цього пункту складно рухатися до виконання інших пунктів Мінських угод.

Додатково для більш ефективного контролю виконання всього мирного плану Україна пропонує розширити обсяг завдань і повноважень, а також кадровий склад моніторингової місії ОБСЄ.

Будь-які спроби перекласти відповідальність за затягування переговорів на Україну приречені на провал. Все міжнародне співтовариство бачить наші зусилля щодо досягнення миру, і прекрасно розуміє, хто насправді гальмує переговорний процес. Це в черговий раз підтвердили міністри закордонних справ держав G7 і Євросоюзу в своїй заяві з приводу 7-ї річниці окупації Криму.

Мирний план на столі. Треба лише почати його виконувати.