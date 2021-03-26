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Кличко розповів, як ідуть ремонти доріг у Києві

Роботи з реконструкції та капітального ремонту цього року здійснять на близько 20 об’єктах дорожньої інфраструктури.

Кличко розповів, як ідуть ремонти доріг у Києві
Фото: kyivcity.gov.ua

Попри коронакризу, столична влада капітально ремонтує низку доріг. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу і показав відео з будмайданчика капітального ремонту вулиці Милославської на Троєщині.

«Незважаючи на кризу, спричинену пандемією, столиця продовжує оновлювати застарілу інфраструктуру – дороги, шляхопроводи, інші важливі об’єкти. В першу чергу ті, що не ремонтували багато років. Київ уже розпочав дорожній сезон. Зокрема, в березні приступили до капітального ремонту на вулиці Милославській, на Троєщині. Цю дорогу не оновлювали 37 років, відтоді, як побудували», – повідомив Кличко.

Він повідомив, що загалом цього року роботи з реконструкції та капітального ремонту здійснять на близько 20 об’єктах дорожньої інфраструктури. Наразі тривають роботи на Пейзажній алеї, на вулиці Борщагівській, Індустріальному шляхопроводі.

«У найближчих планах – початок капремонту вулиці Льва Толстого, шляхопроводу на вулиці Льва Толстого над залізницею, продовження робіт на вулицях Івана Франка і Чорнобильській, початок оновлення Кільцевої дороги. Крім того, близько 50 вулиць оновлять поточним середнім ремонтом. Зокрема: Дорогожицьку, Тургенівську, Автозаводську та інші», – зазначив Кличко.

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