Кличко розповів, як ідуть ремонти доріг у Києві

Роботи з реконструкції та капітального ремонту цього року здійснять на близько 20 об’єктах дорожньої інфраструктури.

Попри коронакризу, столична влада капітально ремонтує низку доріг. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу і показав відео з будмайданчика капітального ремонту вулиці Милославської на Троєщині.

«Незважаючи на кризу, спричинену пандемією, столиця продовжує оновлювати застарілу інфраструктуру – дороги, шляхопроводи, інші важливі об’єкти. В першу чергу ті, що не ремонтували багато років. Київ уже розпочав дорожній сезон. Зокрема, в березні приступили до капітального ремонту на вулиці Милославській, на Троєщині. Цю дорогу не оновлювали 37 років, відтоді, як побудували», – повідомив Кличко.

Він повідомив, що загалом цього року роботи з реконструкції та капітального ремонту здійснять на близько 20 об’єктах дорожньої інфраструктури. Наразі тривають роботи на Пейзажній алеї, на вулиці Борщагівській, Індустріальному шляхопроводі.

«У найближчих планах – початок капремонту вулиці Льва Толстого, шляхопроводу на вулиці Льва Толстого над залізницею, продовження робіт на вулицях Івана Франка і Чорнобильській, початок оновлення Кільцевої дороги. Крім того, близько 50 вулиць оновлять поточним середнім ремонтом. Зокрема: Дорогожицьку, Тургенівську, Автозаводську та інші», – зазначив Кличко.