"Слуга народу" лідирує в партійному рейтингу, "ЄС" і "ОПЗЖ" ідуть урівень

Правляча партія "Слуга народу" зберігає найвищий рейтинг серед українських політичних сил.

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", який проводили 23-24 березня, якби вибори Верховної Ради відбулися найближчим часом, за неї б проголосували 20,8% респондентів (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

Проєвропейська партія "Євросолідарність" та проросійська "ОПЗЖ" ідуть урівні - 15,0% і 14,8%. Трохи відстає від них партія "Батьківщина" - 12,4%.

Шанси на проходження до Верховної Ради має ще цілий ряд партій, починаючи з "Сили і честі" та "Української стратегії Гройсмана", яким останнє опитування дало 5,0%.

"Радикальна партія Ляшка", "Голос", "УДАР" і "Наші" набирають більше 3%, що з урахуванням 2%-ої похибки дослідження дає їм шанси на подолання прохідного бар'єру в Верховну Раду.

Інші партії, в тому числі "Партія Шарія", "Свобода", "За майбутнє" і "Народний фронт", набирають менше 3%.

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Нагадаємо, останнє опитування Центру Разумкова давало "Слузі народу" 26,5%, "ЄС" - 20,1%, ОПЗЖ - 17,9%, "Батьківщині" - 9,4%, "Силі і честі" - 5,2%.