Вони поговорили про Донбас.

Сьогодні, 25 березня, Папа Римський Франциск прийняв на приватній аудієнції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Апостольському палаці Ватикану.

Про це повідомляє VaticanNews.

Зазначається, що під час зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святим Престолом і Україною.

"Сторони обговорили деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької Церкви в країні. Папа Франциск і український прем'єр приділили велику увагу кризи в галузі охорони здоров'я та драматичної ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, було висловлено сподівання, що недавні порушення режиму припинення вогню на Донбасі "поступляться місцем жестам на користь мирного врегулювання конфлікту".

"Після бесіди зі Святішим Отцем прем'єр-міністр України зустрівся з ватиканським державним секретарем кардиналом П'єтром Пароліном і з секретарем із зв'язків з державами архієпископом Полом Річардом Галлахером", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня президент Володимир Зеленський привітав Папу Римського Франциска з восьмою річницею обрання.

У грудні Папа Римський Франциск у вітальній промові з нагоди Різдва згадав про Україну та конфлікт на Донбасі.

Хорхе Маріо Бергольйо був обраний Папою на конклаві 2013 року. Він прийняв ім'я на честь Франциска Ассізького. Папа Франциск має ліберальні погляди, він перший понтифік-єзуїт.