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Разумков назвав недоцільним всеукраїнський локдаун

Спікер сподівається, що перші області скоро "почнуть виходити з червоного".

Разумков назвав недоцільним всеукраїнський локдаун
Фото: Українське радіо

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав недоцільним всеукраїнський локдаун.

"Станом на сьогодні ми не плануємо впроваджувати повний локдаун... Вводити у всій державі повний карантин на сьогодні недоцільно", - сказав Разумков у четвер в ефірі "Українського радіо".

Він вважає, що адаптивний карантин з регіональними "червоними" зонами був достатньо ефективним, і скоро перші області "почнуть виходити з червоного і повертатися до більш нормального, більш звичного життя".

В той же час секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю BBC News Україна напередодні розповів, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом доведеться "закрити всю країну".

За його словами, найближчим часом Рада нацбезпеки може провести окреме засідання щодо ковід.

Він сказав, що всеукраїнський локдаун буде залежати від поведінки людей.

Нагадаємо, що зараз локдаун діє у восьми областях України та в Києві.

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