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Саакашвілі назвав "розправою з НАБУ" викриття ПВК Семенченка і Шевченка

За словами голови виконкому Національної ради реформ, ця ПВК відкрито працювала в Польщі. 

Саакашвілі назвав "розправою з НАБУ" викриття ПВК Семенченка і Шевченка
Фото: пресслужба НАБУ

Приватна військова компанія, організаторами якої нібито є екснардеп Семен Семенченко та "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко, діяла вже протягом кількох років і переважно на території Польщі.

Вона відкрито тренувала людей, заявив у Facebook голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі.

"Чомусь поляки не вважали її якоюсь нелегальною організацією. Це звичайна міжнародна практика і ніякого секрету тут немає. Якщо СБУ хоче розправитися з НАБУ та його представником Шевченком, нема чого вигадувати ці байки. Це звичайна помста корупціонерів і головної корупційної організації в Україні — СБУ", – вважає він.

Саакашвілі заявив, що "керівництво НАБУ захищене від корупції, а всі інші правоохоронні органи глибоко корумповані". 

"Б'юся об заклад, що ця справа, як і багато інших, закінчиться нічим і виявиться пшиком. Просто вона була створена для якихось конкретних цілей в даний момент і для конкретних політичних ігор напередодні обговорення закону про НАБУ у Верховній Раді", - висловився він.

Нагадаємо, учора Служба безпеки України повідомила про викриття нелегальної приватної військової компанії, організаторами якої назвали Семенченка і Шевченка. За даними СБУ, "діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки".

Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами. 

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