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Ексголова СБУ Києва, який керував зачисткою Євромайдану, не з’явився на суд через коронавірус

2 квітня у Щеголєва закінчується термін його запобіжного заходу.

Ексголова СБУ Києва, який керував зачисткою Євромайдану, не з’явився на суд через коронавірус
Фото: Тарас Спивак

Суд не зміг розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу для колишнього начальника управління СБУ в Києві та області Олександра Щеголєва через те, що обвинувачений і його адвокат не з’явилися на засідання.

Про це у фейсбуці повідомила ГО "Адвокатська дорадча група".

"24 березня 2021 року в судове засідання без поважних причин не з‘явився адвокат екс-керівника СБУ в Києві та Київській області Валентин Рибін. Сам обвинувачений Олександр Щеголєв теж не прибув, за інформацією від його захисника - в Щеголєва позитивний результат тесту на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

У ГО "Адвокатська дорадча група" додали, що 2 квітня в Щеголєва закінчується термін його запобіжного заходу.

"Тож сьогодні була остання можливість його продовжити. Адже двоє з суддів колегії вже з понеділка йдуть у відпустки, а наступне засідання згідно графіку - 13 квітня", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, з 21 серпня 2015 року по 26 червня 2019 року Щеголєв перебував під вартою, потім йому пом'якшили запобіжний захід, відправивши під домашній арешт.

25 жовтня 2019 року Шевченківський райсуд Києва відпустив Щеголєва з-під домашнього арешту, змінивши йому запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Щеголєва звинувачують у тому, що він керував зачисткою Майдану 18-10 лютого 2014 року, коли був підпалений Будинок профспілок, загинули 20 осіб і були поранені більш ніж 200.

Екскомандиру СБУ в Києві та області загрожує довічне ув'язнення.

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