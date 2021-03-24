Під час перевірки у Херсонському слідчому ізоляторі виявлені численні порушення прав ув’язнених. Зокрема порушується право на гідні умови перебування.

Про це інформує пресслужба Офісу омбудсмана України.

"Моніторами встановлено факт перенаселення слідчого ізолятора, зокрема в установі утримується 400 осіб за планового наповнення 277 осіб, у зв’язку з чим не дотримується встановлена норма жилої площі на одну особу. Крім того, у більшості камер ліжка розміщено у три яруси", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до статті 7 Закону України "Про попереднє ув’язнення", основними вимогами режиму в місцях попереднього ув’язнення є ізоляція осіб, взятих під варту, постійний нагляд за ними та роздільне їх тримання.

Фото: ombudsman.gov.ua

Фото: ombudsman.gov.ua

"В порушення зазначених вимог, під час вивчення медичної документації моніторинговою групою виявлено жінку, яка завагітніла через 7 місяців після поміщення в слідчий ізолятор, тоді як вона не мала тривалих побачень, у зв’язку з тим, що перебувала під слідством", - зазначається у звіті.

Також в установі порушується право ув’язнених на охорону здоров’я та медичну допомогу. Так, під час візиту встановлено, що в установі немає стаціонарного відділення. Тому ув'язнені, які хворіють на соматичні хвороби, отримують лікування в загальних камерах. Флюорографічний апарат несправний з листопада 2020 року.

Крім того, встановлені факти безоплатної праці засуджених, які виконують роботи з господарського обслуговування слідчого ізолятора, а деяким з них не виплачувалась доплата за роботу у нічний час.

Нагадаємо, в Україні триває експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах. Камери з покращеними умовами (у них є холодильник, телевізор, душова кабіна) запустили в СІЗО Києва, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Чернігова, Житомира.

Станом на 23 березня, платні камери в українських слідчих ізоляторах принесли державному бюджету вже 3 млн гривень. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, за ці гроші вже вдалося відремонтувати 39 безкоштовних камер на 280 місць в ізоляторах Києва, Одеси, Хмельницького, Миколаєва та інших міст.