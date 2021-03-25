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Зеленський погодив посилення кримінальної відповідальності за неправдиві мінування

За "мінування" шкіл, лікарень і державних органів будуть давати до восьми років.

Зеленський погодив посилення кримінальної відповідальності за неправдиві мінування
Фото: Сергей Нужненко

Президент Володимир Зеленський у четвер, 25 березня, підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за неправдиві мінування.

"Цей документ має на меті суттєво зменшити кількість завідомо неправдивих повідомлень про мінування об’єктів і забезпечити економію матеріальних та інших ресурсів органів державної влади, залучених для перевірки неправдивої інформації. Адже, за даними Національної поліції України, за 2019 рік слідчі розпочали досудове розслідування близько 2 тис. кримінальних правопорушень, передбачених статтею 259 Кримінального кодексу України, що вдвічі більше, ніж у 2018 році. А з січня до березня 2020 року розпочато 213 кримінальних проваджень за вказаною статтею. При цьому нерідко одночасно повідомляється про мінування десятків об’єктів", - йдеться на сайті президента.

Ухвалений закон передбачає, що неправдиве повідомлення про мінування критично важливих об'єктів інфраструктури, будівель державних органів, закладів охорони здоров'я та освіти буде каратися позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, що відповідальність за псевдомінування передбачена статтею 259 Кримінального кодексу.

Досі там було вказано, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будь-якого об'єкту карається позбавленням волі на строк від двох до шести років, а від чотирьох до восьми давали тільки за "тяжкі наслідки" чи повторне повідомлення.

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