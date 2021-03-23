Венеціанська комісія оприлюднила висновки щодо законопроєкту про політичні партії

Проект закону про політичні партії в Україні є позитивною ініціативою, але створює ризики надмірного регулювання та непотрібних обмежень.

Про це йдеться у спільному висновку Венеціанської комісії та ОБСЄ / БДІПЛ, прийнятому на останньому пленарному засіданні Венеціанської комісії 19-20 березня.

“Поточні ініціативи щодо внесення змін до законодавства про політичні партії України вітаються, але підхід зверху вниз для забезпечення демократії знизу в політичних партіях створює ризик надмірного регулювання та викликає занепокоєння щодо внутрішньої автономії політичних партій", - повідомляє пресслужба Ради Європи.

У висновку зазначається, що багато положень відповідного законопроекту відповідають попереднім рекомендаціям ОБСЄ / БДІПЛ та Венеціанської комісії. Зокрема, спроби розробників посилити прозорість реєстрації та функціонування політичних партій, полегшити процес реєстрації політичних партій, встановити більш ефективні вимоги до фінансування та фінансової звітності, додатково розмежувати повноваження наглядових органів.

“У той же час законопроект регулює питання, які зазвичай лежать на розсуді самих політичних партій, що, в свою чергу, викликає занепокоєння щодо внутрішньої автономії партій”, - наголошується у звіті.

ОБСЄ / БДІПЛ та Венеціанська комісія дають такі ключові рекомендації щодо вдосконалення законопроекту:

суттєво переглянути або виключити вимогу до партії, яка виявила намір зареєструватися, щодо створення та реєстрації регіональних організацій принаймні в п'яти виборчих регіонах України, а також скасувати вимогу про підтвердження зареєстрованих партій протягом одного року після їх створення, оскільки ця процедура буде “потенційно обтяжливою”.

вилучити вимогу щодо реєстрації своїх членів політичними партіями в Єдиному реєстрі членів політичних партій, оскільки такий реєстр непропорційно зачіпає права на свободу об'єднання політичних партій та їх членів, а також приватне життя членів.

переглянути непропорційні обмеження права фізичних осіб на пожертви політичним партіям і одночасно знизити граничні розміри пожертв для фізичних та юридичних осіб.

чіткіше визначити мандати та компетенцію наглядових органів, оскільки в даний час ці положення є досить розмитими.

ввести ширший спектр санкцій за різні порушення законопроекту, щоб забезпечити кращу відповідність окремих санкцій тяжкості правопорушення.

Нагадаємо, 1 березня Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру у звітах 11 політичних партій.