Фото: Макс Требухов

Печерський райсуд Києва досі не розпочав засідання з розгляду обрання запобіжного заходу Сергію Філімонову - організатору акції на підтримку Сергія Стерненка, що відбулася 20 березня під Офісом президента.

Початок засідання був запланований на 16:00. Станом на 18:55 воно не розпочалося, інформує кореспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Як повідомив адвокат Масі Наєм, суддя Печерського районного суду міста Києва Ірина Григоренко досі не може визначитись, буде сьогодні судове засідання чи ні.

"Поведінка судді - окреме питання: забороняє допуск журналістів, свідків теж не допускали, допоки вони не скористались посвідченням народного депутата. Підготували письмове клопотання про онлайн трансляцію. Чекаємо вже 2 години", - написав Наєм у фейсбуці.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Філімонову інкримінують хуліганство, стаття передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Прокуратура клопоче про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Учора аналогічний захід застосували для Влада Сорда - єдиного затриманого учасника акції безпосередньо на місці події. Правоохоронці вважають, що саме він бив скло у дверях Офісу президента. Йому пред'явили ту саму статтю, що і Філімонову.

Філімонову вручили підозру вчора. У ній йдеться, що він і група осіб "демонструючи свою зверхність перед іншими та неповагу до чинних правил і норм поведінки, діяли агресивно, використовуючи принесені з собою відповідні предмети та засоби, ... нанесли фарбниками на фасад будівлі непристойні надписи, кидали різноманітні предмети в бік споруди, пошкоджуючи фасад та вікна".

Там також вказано, що Філімонов та інші нібито палили табличку "Президент України" і кидали вогненебезпечні предмети – тобто "предмети заздалегідь заготовані для нанесення тілесних ушкоджень".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко учора оприлюднив відео з нарізкою подій, що відбулося в ході мітингу. Він повідомив, що з відео ідентифіковано сімох осіб. Геращенко наголосив, що всі особи, які знищували народне майно, що є державною власністю, понесуть покарання згідно із законом.

Активіст Роман Ратушний, ім'я якого також було згадано на відео, заявив, що ролик принижує його честь і гідність та негативно впливає на його репутацію. Він просить спростувати "недостовірну та негативну інформацію щодо мене, яка ображає мою честь і гідність і шкодить моїй діловій репутації".