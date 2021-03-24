Печерський райсуд Києва досі не розпочав засідання з розгляду обрання запобіжного заходу Сергію Філімонову - організатору акції на підтримку Сергія Стерненка, що відбулася 20 березня під Офісом президента.
Початок засідання був запланований на 16:00. Станом на 18:55 воно не розпочалося, інформує кореспондент LB.ua.
Як повідомив адвокат Масі Наєм, суддя Печерського районного суду міста Києва Ірина Григоренко досі не може визначитись, буде сьогодні судове засідання чи ні.
"Поведінка судді - окреме питання: забороняє допуск журналістів, свідків теж не допускали, допоки вони не скористались посвідченням народного депутата. Підготували письмове клопотання про онлайн трансляцію. Чекаємо вже 2 години", - написав Наєм у фейсбуці.
Філімонову інкримінують хуліганство, стаття передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Прокуратура клопоче про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Учора аналогічний захід застосували для Влада Сорда - єдиного затриманого учасника акції безпосередньо на місці події. Правоохоронці вважають, що саме він бив скло у дверях Офісу президента. Йому пред'явили ту саму статтю, що і Філімонову.
Філімонову вручили підозру вчора. У ній йдеться, що він і група осіб "демонструючи свою зверхність перед іншими та неповагу до чинних правил і норм поведінки, діяли агресивно, використовуючи принесені з собою відповідні предмети та засоби, ... нанесли фарбниками на фасад будівлі непристойні надписи, кидали різноманітні предмети в бік споруди, пошкоджуючи фасад та вікна".
Там також вказано, що Філімонов та інші нібито палили табличку "Президент України" і кидали вогненебезпечні предмети – тобто "предмети заздалегідь заготовані для нанесення тілесних ушкоджень".
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко учора оприлюднив відео з нарізкою подій, що відбулося в ході мітингу. Він повідомив, що з відео ідентифіковано сімох осіб. Геращенко наголосив, що всі особи, які знищували народне майно, що є державною власністю, понесуть покарання згідно із законом.
Активіст Роман Ратушний, ім'я якого також було згадано на відео, заявив, що ролик принижує його честь і гідність та негативно впливає на його репутацію. Він просить спростувати "недостовірну та негативну інформацію щодо мене, яка ображає мою честь і гідність і шкодить моїй діловій репутації".