​У Раді зареєстрували проєкт постанови про засудження подій на Банковій

Депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №5295 про засудження подій, що сталися біля будівлі Офісу президента 20 березня.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Ініціатори постанови - 130 народних депутатів від "Слуги народу".

Текст документа поки що відсутній на сайті. Однак, зазначається, що його передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в СІЗО після обвинувального вироку. Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Після акції під ОП поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали 26-річного Владислава Стафійчука. Пошкодження будівлі оцінили у 2 млн гривень.

Фракція "Слуга Народу" звернулася до правоохоронних органів з вимогою дати юридичну оцінку подіям, а також ініціювала позачергове засідання Ради. За словами джерел LB.ua, засідання не відбудеться раніше четверга, оскільки спікер парламенту Дмитро Разумков знаходиться у відрядженні.