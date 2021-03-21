"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій

Фракція "Слуга Народу" звернулася до правоохоронних органів з вимогою дати юридичну оцінку подіям, що відбувалися вчора під Офісом президента, коли учасники акції облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Про це йдеться у заяві на сайті партії.

"Фракція "Слуга Народу"завжди принципово підтримувала право громадян на мирний протест як один із головних проявів демократії. Водночас ми категорично не сприймаємо спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави. У зв’язку з цим вимагаємо від правоохоронних органів негайно дати юридичну оцінку подіям, що відбувалися вчора під Офісом президента, визначити міру провини тих або інших учасників за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну, і домогтися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку", - йдеться у заяві.

Також "слуги" звернулися з вимогою уважно вивчити відеоматеріали, що фіксують подію під ОП, на предмет встановлення, чи не були ці насильство і вандалізм реалізацією замовлення з боку тих або інших політичних сил і фігур, про що може свідчити участь у цій акції афілійованих з цими силами і фігурами осіб.

"Окремо вимагаємо кваліфікувати участь у вчорашній акції народних депутатів, чия відповідальність перед громадянами і законом незрівнянно вище. Чекаємо на рішучі, кваліфіковані і безкомпромісні дії з боку правоохоронних органів зі встановлення осіб ініціаторів і учасників актів вандалізму та притягнення їх до відповідальності", - наголосили в "Слузі народу".

Зазначається, що партія ініціює проведення позачергового засідання "в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам тощо".

Водночас, джерела LB.ua у фракції зазначили, що засідання може відбутися не раніше четверга, оскільки голова парламенту Дмитро Разумков наразі знаходиться з офіційним візитом у Брюсселі та Луксембурзі.

"Суть постанови в тому, щоб розібралися у подіях на Банковій силові органи. Та ми будемо вимагати звіт силовиків", - додало ще одне джерело LB.ua.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку. Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Після акції під ОП поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали 26-річного Владислава Стафійчука. Пошкодження будівлі оцінили у 2 млн гривень.