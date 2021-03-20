Німецька поліція застосувала сльозогінний газ та водомет на антикарантинному протесті

У німецькому місті Кассель (федеральна земля Гессен) сталися сутички на акції проти карантинних заходів.

Як повідомляє "Німецька хвиля", протестувальники почали нападати на правоохоронців, а ті у відповідь застосували кийки, сльозогінний газ та водомет.

Для підтримки порядку в регіон було направлено підкріплення з земель Рейнланд-Пфальц, Північний Рейн - Вестфалія і Тюрінгія.

Влада Касселя намагалася заборонити проведення акції через сплеск нових заражень. Однак адміністративний суд Гессена 19 березня дозволив провести демонстрації загальною чисельністю в 6 тисяч осіб на двох ділянках

Поліція оцінила кількість учасників акції в 20 тисяч чоловік. Багато протестувальників були без захисних масок і знаходилися на відстані ближче півтора метрів один від одного.

Нагадаємо, що в Німеччині з 16 грудня діють жорсткі карантинні обмеження. Через зростання кількості заражень канцлер Ангела Меркель не очікує подальшого пом'якшення карантинних обмежень.