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Німецька поліція застосувала сльозогінний газ та водомет на антикарантинному протесті

Сутички сталися в місті Кассель.

Німецька поліція застосувала сльозогінний газ та водомет на антикарантинному протесті

У німецькому місті Кассель (федеральна земля Гессен) сталися сутички на акції проти карантинних заходів.

Як повідомляє "Німецька хвиля", протестувальники почали нападати на правоохоронців, а ті у відповідь застосували кийки, сльозогінний газ та водомет.

Для підтримки порядку в регіон було направлено підкріплення з земель Рейнланд-Пфальц, Північний Рейн - Вестфалія і Тюрінгія.

Влада Касселя намагалася заборонити проведення акції через сплеск нових заражень. Однак адміністративний суд Гессена 19 березня дозволив провести демонстрації загальною чисельністю в 6 тисяч осіб на двох ділянках

Поліція оцінила кількість учасників акції в 20 тисяч чоловік. Багато протестувальників були без захисних масок і знаходилися на відстані ближче півтора метрів один від одного. 

Нагадаємо, що в Німеччині з 16 грудня діють жорсткі карантинні обмеження. Через зростання кількості заражень канцлер Ангела Меркель не очікує подальшого пом'якшення карантинних обмежень.

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