Президент США Джо Байден тричі спіткнувся і впав, піднімаючись трапом на борт літака Air Force One.

Відео оприлюднив портал Guardian.

Інцидент стався сьогодні на військовій базі Меріленд, куди Байдена доставили вертольотом. Звідти він разом з дружиною мав вилетіти в Атланту.

Як видно на запису, Байден намагався швидко піднятися трапом на борт літака, але двічі оступився та впав на коліно. Тримаючись за поручні, він все ж самостійно піднявся трапом, після чого повернувся та віддав пошану військовим, які були присутні на базі.

У Білому домі пояснили інцидент сильним вітром і запевнили, що з президентом США все гаразд.