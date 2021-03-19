Розробники вакцини BioNTech/Pfizer отримали найвищу нагороду Німеччини

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр нагородив Хрестом за заслуги керівників біотехнологічної компанії BioNTech з Майнца, які стали розробниками першої вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Нагороду від президента отримало подружжя Угур Шахін та Озлем Тюречі, він назвав їх є "видатними вченими і сміливими підприємцями".

"Ваше революційне відкриття рятує людські життя, захищає людей від банкрутства, воно забезпечує виживання суспільства, економіки та культури", - наголосив Штайнмаєр.

9 листопада 2020 року BioNTech і його американський партнер Pfizer, спираючись на результати багатомісячних клінічних випробувань, оголосили про 90% ефективність створеного ними препарату. Наприкінці 2020 року вакцину зареєстрували в США, Великобританії, ЄС та інших країнах.

Нагадаємо, Україна має отримати першу партію вакцин від коронавірусу компанії Pfizer вже в квітні. МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer у лютому, тоді ж, коли й СoviShield/AstraZeneca. 23 лютого дня Україна отримала 500 тисяч доз препарату від AstraZeneca і через день почала вакцинальну кампанію.