У Болгарії викрили шістьох російських шпигунів, один намагався сховатися в посольстві РФ

У Болгарії висунули звинувачення в шпигунстві на користь Росії шістьом особам, серед яких діючі та колишні військовослужбовці.

Про це повідомляє місцеве видання Novini.bg.

Лідером групи вважається колишній високопоставлений військовий розвідник, якого слідчі називають "резидентом". Він отримав військову освіту в Болгарії та за кордоном, а також закінчив розвідувальну школу ГРУ в Москві.

Його завданням було створення мережі агентів, до якої він встиг завербувати чотирьох осіб з доступом до секретної інформації, що стосувалася не тільки Болгарії, але й інших країн Євросоюзу та НАТО. Серед завербованих - чиновник Міністерства оборони, двоє діючих військових розвідників та ще один колишній.

Один з затриманих за своїми професійними обов'язками мав доступ до інформації щодо протидії гібридним загрозам та ризикам, у тому числі зі сторони Росії. Інший протягом своєї військової кар'єри кілька разів виїжджав за кордон у складі болгарських військових контингентів.

"Резидент" зустрічався з ними в ресторанах, тренажерних залах, інших публічних місцях чи у власному автомобілі.

Шостим шпигуном була дружина "резидента", яка має подвійне громадянство Болгарії та Росії. Вона виступала посередником між "резидентом" та одним із співробітників посольства РФ в Болгарії.

Один з учасників групи намагався втекти, його затримали біля посольства Росії.

"Цей випадок не має аналогів ні в нашій недавній історії, ні навіть після 1944 року", - прокоментував затримання шпигунів головний прокурор Болгарії Іван Гешев.

Представниця прокуратури Сійка Мілєва підкреслила, що слідчі мають речові докази, що свідчать про шпигунську діяльність затриманих. Зокрема, задокументовано розмови між "резидентом" та його дружиною, а також факти відвідування нею посольства РФ.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року Болгарія вислала російського дипломата за звинуваченнями у шпигунстві. Ще двох російських дипломатів оголосили персонами нон грата у вересні 2020 року.