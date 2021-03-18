Адміністрація Байдена вивчає нові санкції щодо “Північного потоку-2”, - Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість запровадження додаткових санкцій з метою блокування будівництва майже завершеного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трьох людей, обізнаних у цьому питанні.

За інформацією агентства, під санкції може потрапити оператор будівництва газопроводу - компанія "Nord Stream 2 AG".

Санкції можуть також торкнутися страхової компанії, яка працювала з суднами, що прокладають трубопровід у Балтійському морі, а також інші компанії, що надають допоміжні судна та матеріали для проекту, повідомили співрозмовники видання на умовах анонімності.

Американські законодавці з обох партій наполягають на тому, щоб адміністрація Байдена вжила більш рішучих заходів, щоб зупинити будівництво газопроводу, оскільки у звіті конгресу, опублікованому минулого місяця, лише одне судно - "Фортуна" під російським прапором - зазнало санкцій.

Нагадаємо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав, що будь-яка організація, яка бере участь у російсько-німецькому проєкті "Північний потік-2", ризикує потрапити під американські санкції та має негайно відмовитись від робот на трубопроводі.