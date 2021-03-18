Президент Танзанії помер у віці 61 року

Президент Танзанії Джон Магуфулі, який прославився запереченням коронавірусу, помер у віці 61 року в державній лікарні в Дар-ес-Саламі. Офіційна причина смерті - хвороба серця.

Про це оголосила віцепрезидентка держави Самія Сулуху, пише BBC.

"Президент Джон Магуфулі помер від хвороби серця, з якою він боровся більш ніж десять років", - сказала вона.

У країні оголосили двотижневий траур.

Магуфулі не з'являвся на публіці понад два тижні, і опозиційні політики говорили, нібито президент захворів на ковід. Але офіційно це не підтверджувалося.

Президент Танзанії скептично ставився до коронавірусної хвороби, пропонував лікуватися від неї молитвами та виступав проти запровадження карантинних заходів. За офіційними повідомленнями, в цій африканській країні зафіксували тільки 509 випадків ковіду і 21 смерть від нього.

Президент Магуфулі керував Танзанією з 2015 року. У 2020 році його переобрали на другий термін.