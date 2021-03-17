Росія намагається спотворити уявлення про реальну ситуацію в Криму, - спільна заява 19 країн

Організоване Росією 17 березня засідання за формулою Арріа щодо ситуації в Криму мало на меті спотворення уявлення про реальну ситуацію на півострові та слугувало лише російським окупаційним інтересам.

Про це йдеться у спільній заяві 19 країн, неофіційний переклад якої оприлюднений на сайті МЗС України.

“Сьогодні Росія провела неформальне засідання в ООН з метою просування неправдивого наративу про окупацію нею Криму, який вона захопила з порушенням міжнародного права 2014 році. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини та нарощування військового потенціалу на півострові. Ми рішуче відкидаємо спробу анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що дії Росії викликають занепокоєння на глобальному рівні та суперечать міжнародному праву, зокрема Статуту ООН, та суперечать Гельсінському заключному акту.

“Сьогоднішній захід мав на меті спотворення уявлення про реальну ситуацію в Криму та слугував лише російським окупаційним інтересам. Якби Росія справді була зацікавлена у покращенні розуміння ситуації в Криму, вона б дозволила представникам ООН, ОБСЄ та Ради Європи, а також працівникам гуманітарних структур, міжнародним моніторинговим місіям з прав людини та неурядовим правозахисним організаціям негайний та безперешкодний доступ до Криму”, - сказано у повідомленні.

У заяві наголошується на тому, що в ході міжнародних заходів на високому рівні, зокрема під час організованого Естонією засідання за формулою Арріа щодо Криму 12 березня та дебатів Генасамблеї 23 лютого міжнародне співтовариство засвідчило Україні свою підтримку у захисті нею власного суверенітету та територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах.

“Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію, зупинити порушення прав людини, звільнити всіх українських в’язнів, яких вона незаконно утримує, припинити агресію в Україні, поважати власні міжнародні зобов’язання та виконувати зобов’язання, взяті на себе згідно з Мінськими домовленостями. Ми підтверджуємо свою підтримку зусиль Нормандського формату та тверду прихильність мирному вирішенню конфлікту на сході України, відповідно до Мінських домовленостей та з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України”, - сказано у заяві.

Документ підписали представники Австралії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Грузії, Естонії, Ірландії, Канади, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Словаччини, США, Франції, ФРН, Чехії та України.

Нагадаємо, Сполучені Штати звинуватили Росіюу зловживанні правом постійного члена Ради Безпеки ООН з метою просування власного порядку денного по Криму, який вона протиправно окупувала та оголосила своєю територією.

Російська Федерація викликала свого посла в США Анатолія Антонова на консультації, "щоб проаналізувати перспективи відносин з Вашингтоном".