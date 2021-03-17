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Росія викликала свого посла у США на консультації ​"щоб проаналізувати перспективи відносин"

"Для нас же головне - визначити, якими можуть бути шляхи виправлення російсько-американських зв'язків", - заявили в МЗС РФ.

Росія викликала свого посла у США на консультації ​"щоб проаналізувати перспективи відносин"
Мария Захарова
Фото: Скриншот видео

Російська Федерація викликала свого посла в США Анатолія Антонова на консультації, "щоб проаналізувати перспективи відносин з Вашингтоном".

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

"Посол Росії в Вашингтоні Антонов запрошений в Москву на консультації, що проводяться з метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин з США. Нова американська Адміністрація перебуває при владі майже два місяці, не за горами символічний рубіж 100 днів, і це - відповідний привід постаратися оцінити, що у команди Джозефа Байдена виходить, а що не дуже", - заявила спікерка МЗС Марія Захарова.

Вона наголосила, що для Росії важливо виправити ситуацію.

"Для нас же головне - визначити, якими можуть бути шляхи виправлення російсько-американських зв'язків, які перебувають у важкому стані і заведені Вашингтоном в останні роки по суті справи в глухий кут. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їх необоротної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики. Про це і піде мова в ході консультацій МЗС Росії та інших профільних відомств з Послом Росії в Вашингтоні", - додала Захарова.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден під час інтерв'ю телеканалу ABC сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

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