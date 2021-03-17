Виступи партнерів України на російській ”Аррії” в Радбезі ООН мають носити для кримчан ”терапевтичний ефект”, – Кислиця

Україна разом зі своїми партнерами в Організації Об'єднаних Націй включно з США і країнами Європи збираються використати організовану російським постпредством зустріч за "формулою Аррії" для проведення інформаційної кампанії та донесення правди про окупацію Росією Криму. Про це LB.ua повідомили обізнані з ситуацією джерела в ООН.

Згідно із документами, отриманими LB.ua, на сьогоднішнє онлайн-засідання "Аррії" російська сторона заведе масовку з числа студентів та представників національних менших Криму.

В ексклюзивному коментарі LB.ua Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив: виступи партнерів України з числа членів Організації на російській "Аррії" мають носити ”терапевтичний” ефект.

"Виступи партнерів-членів Радбезу ООН в присутності російського посла повинні носити "терапевтичний" ефект для відібраних окупантами студентів і "громадських діячів". І важливо при цьому, що неформальний формат "Аррії" це дозволить зробити, - заявив LB.ua український дипломат. - Я впевнений, що, як і колись в СРСР на піку ідеологічного маразму і політичних репресій, навіть в умовах інформаційної блокади українських і європейських ЗМІ, в Криму існують чесні люди, які хоча і бояться відкрито виступати під дулами автоматів окупанта, але повинні почути, що більшість членів Радбезу ніколи не визнає спробу анексії Криму і вважає окупацію тимчасовим явищем", - акцентував Кислиця.

Як стало відомо LB.ua, у російської "Аррії" немає жодного партнера - країни співорганізатора.

Нагадаємо, 12 березня Україна провела на рівні міністрів закордонних справ зустріч в ООН у форматі "Аррії" щодо Криму. Партнерами нашої держави у цьому заході виступило більше двадцяти держав. Серед співорганізаторів були три країни постійні члени Ради Безпеки ООН - США, Великобританія та Франція. Ключовим організатором зустрічі разом із Україною стала непостійний член Радбезу - Естонія.