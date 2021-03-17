У США чоловік застрелив 8 людей під час атак на азійські спа-салони

Підозрюваний напав на три масажні салони в Атланті і передмісті.

У передмісті Атланти та в самому місті чоловік атакував три азійські спа-салони і застрелив вісім людей. Ще одна людина отримала поранення.

21-річного підозрюваного Роберта Лонга затримали через кілька годин. Чоловік напав на два масажні салони, розташовані через дорогу один від одного, ще одну локацію він атакував поблизу Атланти, пише CNN.

За даними правоохоронців, чотири людини були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти. Серед жертв - дві жінки азійського походження, а також "білі" чоловік і жінка, пише Reuters.

Приблизно через годину стало відомо про напад на ще два аналогічні заклади - Gold Massage Spa та Aroma Therapy Spa. У Gold Spa загинули три жінки, у Aroma Spa - ще одна жінка.

Фото: CNN

Мотиви масового вбивства з'ясовують правоохоронці. Поліція схильна вважати, що Лонг причетний до всіх трьох нападів.

Eight Americans killed in Atlanta spa shootings https://t.co/9VNKbNmERd pic.twitter.com/Uqmcf0OkAa — 24 News HD (@24NewsHD) March 17, 2021

Нагадаємо, що у лютому в США у міста Баффало (штат Міннесота) 67-річний чоловік вчинив стрілянину в лікарні. Він застрелив одну людину, ще четверо поранені.