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У США чоловік вчинив стрілянину в лікарні через невдоволеність отриманим лікуванням

Унаслідок нападу померла одна людина, ще четверо травмовані. 

Фото: Atlanta Journal-Constitution
У міста Баффало (штат Міннесота) 67-річний чоловік вчинив стрілянину в лікарні. Він застрелив одну людину, ще четверо поранені.

Нападником є Грегорі Улріх. Поліція знайшла в мотелі, де він зупинився, підозрілі предмети, тож мешканців довелося евакуювати, пише CNN. Також пакет з невідомим предметом виявили всередині лікарні, поліція перевіряє, чи насправді там була вибухівка. 

Правоохоронці також стверджують, що ймовірним мотивом нападу на клініку є незадоволеність якістю наданих Улріху медичних послуг.

"Ми добре знайомі з підозрюваним. Є історія, що він був незадоволений отриманою лікарською допомогою", - розповів начальник поліції Буффало Пат Будке.

Уперше в поле зору правоохоронців нападник потрапив ще у 2003 році, але поліція не пояснює, з чим саме були пов'язані звернення проти нього. 

"Історія, яку ми маємо з цим чоловіком, показує, що найбільш імовірно стрілянина була націлена конкретно на цей заклад чи на когось у цьому закладі. Жодна інформація, яку ми отримали під час минулої бесіди з ним, не вказує, що він збирався спрямувати свій гнів проти когось, крім людей в лікарні, де його лікували", - додав шеф поліції.

Громадське радіо Міннесоти повідомило також, що Ульріху вже давно було заборонено наближатися до клініки та одного з лікарів, але потім ордер зняли через визнання чоловіка ментально нездоровим. 

Жертва нападу померла в лікарні, троє потерпілих були госпіталізовані в інший медзаклад у критичному, але стабільному стані. 

Нагадаємо, що у січні у Чикаго озброєний злочинець застрелив чотирьох людей у житловому кварталі. Усі його жертви були випадковими людьми, які трапилися йому на шляху. Також він намагався пограбувати аптеку. 

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