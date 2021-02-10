У Великобританії виявили дві нові мутації ковіду

У Великій Британії з початку епідемії на ковід захворіли понад 3,97 млн осіб.

Британські спеціалісти виявили на території країни два нові штами коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Sky News.

За даними телеканалу, один з цих штамів вірусу, знайдений в Брістолі, вважається "варіантом, що викликає занепокоєння". Як свідчать результати досліджень, цей варіант має таку саму заразність, однак наявні вакцини можуть бути не такими ефективними проти нього.

Тим часом, ще один варіант COVID-19, зафіксований в Ліверпулі, знаходиться "у стадії дослідження".

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, з початку епідемії коронавірусу у Великій Британії заразилися більш 3,97 млн осіб, понад 113,8 тис. пацієнтів померли.

Нагадаємо, що за оцінками дослідників, "британський" штам заразніший на 70%, ніж попередні мутації. Вважається, що він не підвищує летальність або тяжкість перебігу хвороби. Всього ж відомо більше 12 000 різних мутацій коронавірусу.

Цей штам в грудні був виявлений в Великобританії. Згодом там повідомили про ще один тип коронавіруса, який, за заявою МОЗ Великобританії, походить з ПАР.