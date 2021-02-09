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У СОТ оцінили рівень падіння світової торгівлі через пандемію

У 2020-му світова торгівля впала на 32%.

У СОТ оцінили рівень падіння світової торгівлі через пандемію
Фото: EPA/UPG

Глобальна пандемія коронавірусу призвела до падіння світової економіки на 32% у 2020 році.

Про це на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" повідомив головний радник генерального директора Світової організації торгівлі Тім Єнд.

"Пандемія коронавірусу серйозно, драматично вплинула на світову економіку і торгівлю. Очевидно, що ці сфери нині є дуже нестабільними. Але з точки зору глобальної торгівлі можна сказати, що вона скоротилася на 32%", - цитує експерта агентство "Укрінформ".

Тім Єнд зазначив, що, за аналізом СОТ, у другій половині 2020 року спостерігалися тенденції до поліпшення ситуації у глобальній торгівлі.

Єнд акцентував увагу на важливості світової торгівлі як інструменту виходу з економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, що також повинна стимулювати поширення вакцин у світі.

За прогнозами Світового банку, світова економіка може вирости на 4% в 2021 році за умови, що глобальна вакцинація від COVID-19, яка вже почалася, триватиме протягом всього року. Разом з тим у СБ не виключають, що відновлення економіки буде млявим за відсутності більш рішучих дій політиків з приборкання пандемії COVID-19.

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