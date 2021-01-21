Світова економіка 2021: швидка реакція як привід для оптимізму

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За оцінками Організації економічного співробітництва і розвитку, очікуване падіння глобального ВВП за 2020 рік може скласти 4,2%. При цьому на 2021 ОЕСР прогнозує економічне зростання в світі 4,2%, у 2022-му – 3,7%.

В кінці минулого року звіт Конференції ООН з розвитку і торгівлі прогнозував, що криза може погіршити ситуацію з нерівності і соціальною незахищеністю, виштохнувши за межу бідності ще 130 млн людей у всьому світі. Компенсаційні програми різних урядів показали різний рівень ефективності, в цілому було витрачено на вказані цілі близько 12 трлн доларів, однак кошти, спрямовані в «заморозку», за визначенням не могли врятувати економіки від падіння, підприємства від зупинки діяльності, збою схем поставок та ін.

Ключовим фактором, який дозволяє будувати позитивні прогнози на 2021 рік, стала швидка реакція бізнесу на виклики пандемії, а також здатність консолідувати зусилля на вирішення загальнолюдських проблем.

COVID-19 одночасно виявив системні проблеми і при цьому дав революційні поштовхи для багатьох напрямків. Відновлення економік буде залежати насамперед від швидкості реакцій держав і бізнесу, які вони продемонстрували в 2020-му.

Біореволюція

Найяскравішим прикладом «прискорення» стала розробка антиковідних вакцин. Саме розробка вакцин від коронавируса покладе край нинішній кризи, упевнені в ОЕСР, і на майбутнє радять урядам інвестувати також в діджіталізацію, еколологічну інфраструктуру й освіту.

ВООЗ налічує 60 «кандидатів на вакцини» проти COVID-19, які менш ніж за рік змогли здійснити перехід до клінічних випробувань. За оцінками Goldman Sachs, вже до середини 2021 року вакцинована велика частина населення розвинених країн і до 50% зростаючих ринків.

Аналогічно тому, як бізнес прискорив трансформацію у відповідь на ковідокризу, пандемія може стати стартовою точкою прискорення медичних інновацій та важливості біотехнологій. Тим більше, що потенціал біореволюціі виходить далеко за межі охорони здоров'я. За даними дослідження McKinsey Global Institute, близько 60% реальних внесків в світову економіку можуть бути отримані завдяки біотехнологіям. Мова, наприклад, про сільське господарство (геномодіфікація для створення засухостійких культур або рішення таких проблем як дефіцит вітаміну А), енергетиці (генетично створені мікроорганізми для генерації біопалива), принципово нові матеріали (тканини, здатні відновлюватися).

Україна, де швидко розвивається фармацевтична промисловість і агросектор, має шанс стати активним гравцем. Нагадаємо, що 2021 рік - старт відкриття ринку землі! Переважно, гроші вкладають великі агрохолдинги та фермери. Покупки здійснюються за рахунок залучення кредитних ресурсів під заставу землі, в українських банках, так і закордоном – в західних пенсійних, венчурних і інвестиційних фондах, так і за рахунок внутрішніх ресурсів. Очікується, що інвестиції на першому етапі, в 2021-2022 рр., складуть $ 2-3 млрд.

Діджиталізація

Використання цифрових інструментів в бізнесі до пандемії було вибором. Але в 2019-му стало питанням виживання. Уже в квітні 2020 року генеральний директор Microsoft Сатья Наделла підкреслював, що «за два місяці ми побачили цифрову трансформацію за два роки». Ті з бізнесів, які максимально діджіталізувалі свої процеси вже в перший локдаун, змогли не тільки зберегти обсяги, але і в деяких випадках навіть збільшити. Мова йде про всі галузі – від освіти до віддаленої роботи, від держустанов до телемедицини, оптимізації ланцюжків постачань, поліпшення безпеки даних і т.ін.

Завдання на 2021 рік – відшліфовування і масштабування рішень, прийнятих в екстремально короткі терміни під сильним тиском кризи. Для споживчих сфер це означає удосконалення омніканальності, для медицини – встановлення віртуальних опцій як норми, для держав – збільшення відцифрованих послуг та підвищення захисту даних та ін.

Зелена революція

В середньому за 2020 рік викиди в світі скоротилися на 7%, це наслідок удару COVID-19 по світовій економіці. Однак зараз щоденні викиди в атмосферу повертаються до рівня кінця 2019 року, перш за все за рахунок КНР. Тим не менш, є шанс поліпшити ситуацію з викидами. Адже особливістю коронакризи стало те, що програми державного стимулювання акцентуються на сталий розвиток, значна увага приділяється екологічним питанням. ЄС планує виділити близько 30% з антикризових 880 млрд доларів на заходи, пов'язані зі зміною клімату. Японія і Південна Корея мають на меті звести до нуля викиди вуглеводів до 2050 року, Китай - до 2060. Канада пов'язує відновлення економіки з кліматичними цілями. Під час передвиборчої кампанії президент США Джо Байден обіцяв інвестувати 2 трл доларів в чисту енергію і т.д.

Одне із «зелених рішень», до якого підштовхнула бізнес пандемія – диверсифікація ланцюжків постачання. Україна дуже приваблива з цієї точки зору як майданчик для розміщення виробництв комплектуючих для європейського бізнесу.

Світова економіка відновлюється, збільшується привабливість інвестицій в країни, що розвиваються

Загалом наш прогноз щодо відновлення світової економіки позитивний. Так, тренди дуже чутливі до успішності боротьби з пандемією. Найяскравіший приклад – ціни на нафту. За підсумками 2020 роки контракт на Brent подешевшав майже на 22%, а на WTI впав майже на 21%. Що сталось за цей рік? Падіння попиту під час локдауну призвело до тимчасового падіння ціни, що зробило нерентабельної добич у деяких регіонах та як наслідок ланцюжок банкрутств. Вдарило падіння цін й по привабливості альтернативної енергетики, зробивши застосування зеленої енергії дорожчою за традиційну. Але відновлення світової економіки визвало підвищення попиту. Тож підвищення цін є позитивний сигналом активізації ринків. І вже 5 січня ціни на нафту повернулись на рівень початку 2019 року - Brent (до 55,27 доларів за барель) та WTI (51,57 доларів). Але на фоні новин про зростання кількості випадків COVID-19 у КНР, який використовує майже чверть світової нафти, ціни почали зниження. На 18 січня Brent - 54,76 доларів за барель. Вважаємо, що надалі ціни на ресурси та обсяг будуть зростати. Мова не лише про нафту, а й про метал, до речі, один з найголовніших експортних драйверів України.

За оцінками Bloomberg, на тлі відновлення світової економіки зараз спостерігається підвищений інтерес до ринку акцій країн, що розвиваються. З квітня 2020 капіталізація emerging markets зросла сильніше, ніж під час трирічного ралі 2016-2018 років. У 2020 році країни, що розвиваються реалізували облігацій на рекордні 730 млрд доларів. Український ринок державних цінних паперів до кінця року теж відчув на собі відновлення інтересу нерезидентів.

Постковідна ситуація в світі – наш шанс залучити інвесторів в реальний сектор економіки. Для цього, перш за все, треба зробити домашнє завдання – поліпшити інвестклімат. А саме перезавантажити судову систему, позбутися від бюрократії, знизити адміністративний і фіскальний тиск на бізнес, провести реформу правоохоронних органів і перемогти контрабанду. Ці кроки звучать майже фантастично, однак саме вони допоможуть і внутрішньому бізнесу, і іноземним інвесторам.