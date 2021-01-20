COVID, зміна клімату, міграція: Байден в перший день президентства підпише 17 документів

Очікується, що в перший день свого перебування на посаді обраний президент Джо Байден підпише 17 виконавчих документів, в тому числі 15 указів. Деякі з них скасують рішення, ухвалені його попередником Дональдом Трампом.

Про це журналістам заявила новий прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає CBS.

Зазначається, що кабінет Байдена має намір внести корективи в реакцію США на пандемію COVID-19 і частково полегшити фінансовий тягар, покладений на американців в результаті пандемії.

У плани кабінету також входить зміна політики щодо навколишнього середовища, імміграції, перепису населення США.

"У найближчі дні і тижні ми оголосимо про додаткові заходи виконавчої влади, які дозволять протистояти цим викликам і виконають обіцянки обраного президента, дані американському народу, включаючи скасування заборони на військову службу для трансгендерних американців і зміна політики щодо Мехіко", - заявила Дженніфер Псакі.

Нагадаємо, Джозеф Байден став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки. Сьогодні у Вашингтоні відбулася інавгурація нового лідера країни.