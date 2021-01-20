Камала Гарріс стала першою темношкірою жінкою на посаді віцепрезидента США

Камала Гарріс офіційно вступила на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Америки і стала першою жінкою на цій посаді.

Сьогодні вона склала присягу.

Гарріс - перша жінка, афроамериканка і латиноамериканка на посаді віцепрезидента.

Її привела до присяги Соней Сотомайор – перша латиноамериканка на посаді судді Верховного суду США.

"Я доброчесно буду виконувати обов'язки тієї посади, яку я посідаю. Хай допоможе мені Бог", - сказала Гарріс під час свого виступу.

Гарріс народилася в Каліфорнії у США; її батько – іммігрант із Ямайки африканського походження, а мати була іммігранткою з Індії. Сама Гарріс, за повідомленнями, визначає себе як афроамериканку.

У 2016 році вона виграла праймеріз Демократичної партії штату і в тому ж році була обрана в Сенат США. Входила до складу юридичного комітету Сенату, комітетів з розвідки, по бюджету і по внутрішньої безпеки та справ уряду.

Гарріс отримає повноваження президента у разі, якщо Байден з якоїсь причини не зможе їх виконувати.