Инаугурация Байдена. Как это будет
Инаугурация Байдена. Как это будет
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
ГоловнаСвіт

Камала Гарріс стала першою темношкірою жінкою на посаді віцепрезидента США

Сьогодні вона склала присягу.

Камала Гарріс стала першою темношкірою жінкою на посаді віцепрезидента США
Фото: EPA/UPG

Камала Гарріс офіційно вступила на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Америки і стала першою жінкою на цій посаді. 

Сьогодні вона склала присягу.

Гарріс - перша жінка, афроамериканка і латиноамериканка на посаді віцепрезидента.

Її привела до присяги Соней Сотомайор – перша латиноамериканка на посаді судді Верховного суду США.

"Я доброчесно буду виконувати обов'язки тієї посади, яку я посідаю. Хай допоможе мені Бог", - сказала Гарріс під час свого виступу.

Гарріс народилася в Каліфорнії у США; її батько – іммігрант із Ямайки африканського походження, а мати була іммігранткою з Індії. Сама Гарріс, за повідомленнями, визначає себе як афроамериканку.

У 2016 році вона виграла праймеріз Демократичної партії штату і в тому ж році була обрана в Сенат США. Входила до складу юридичного комітету Сенату, комітетів з розвідки, по бюджету і по внутрішньої безпеки та справ уряду.

Гарріс отримає повноваження президента у разі, якщо Байден з якоїсь причини не зможе їх виконувати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також