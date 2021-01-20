Церемонія відбулася зі значними змінами через коронавірус та з міркувань безпеки.

У США стартувала інавгурація 46-го президента США, 78-річного демократа Джо Байдена. Цей захід відрізняється від інавгурацій попередніх президентів передусім кількістю гостей – замість традиційних 200 000 бути присутніми персонально через коронавірусні обмеження можуть тільки кількасот.

Решта в режимі онлайн по телебаченню та Інтернету можуть слідкувати за церемонією, що має назву America United (Америка Єдина).

20:26. Відбувся мініпарад. Президент вшанує пам'ять загиблих військових, після чого церемонія добіжить кінця. Через коронавірус скасовано обід у Капітолії та вечірні бали.

19:45. Проходить церемонія прощання з ексвіцепрезидентом Майком Пенсом, його проводжає Камала Гарріс та її чоловік - так званий другий джентельмен (за аналогією з другої леді - дружиною віцепрезидента). Зазвичай також проводжають президента, але Дональд Трамп покинув Вашингтон до інавгурації та перебуває у Флориді.

Фото: скріншот

19:34. Байден з дружиною та Камала Гарріс переходять на інший бік Капітолію – це є традицією інавгурації. Там відбудеться невеликий військовий парад. Гості заходу тим часом спілкуються між собою.

19:25. Проголосили молитву за президента та його родину.

19:20. Виступила 22-річна поетка Аманда Гордман, вона обіцяє після 35 років балотуватися у президенти.

18:51. Байден виголошує свою першу промову на посаді президента.

"Це День Америки, демократії, історії і надії, оновлення. Америка щоразу має поставати перед викликами і Америка зустріла виклик. Ми відзначаємо перемогу справи демократії, воля народу почута, роль народу визнана. Ми переконалися, що демократія дорогоцінна, демократія перемогла. Тепер, на цій урочистій землі, де лише кілька днів, здавалося, були струшені самі демократії, ми збираємося як одна нероздільна нація..." - зазначив Джо Байден.

Він додав, що бажання вижити підказує, що нині не можна мати чіткішого уявлення про те, що потрібно робити.

"Ми маємо протистояти викликам та завдати поразки їм. Ми забезпечуємо майбутнє Америки, це потребує того, чого не так легко досягти навіть за умов демократії - єдності", - додав він.

Він закликав американців єднатися, щоб боротися з ворогами: гнівом, ненавистю, есктремізмом, беззаконням, насильством.

"Сьогодні, тут і зараз, почнімо заново, почнімо слухати і чути одне одного, бачити одне одного, поважати одне одного. Неповага може бути бурхливим вогнем, який все руйнує і знищує, це дає підстави для війним. Ми маємо відмовитись від ідеології неповаги. Ми маємо поважати себе та інших людей. Америка може бути набагато кращою", - додав президент.

Байден зазначив, що у його серці знайдеться місце і для тих, хто не підтримував його кампанії. Він присягнувся, що буде президентом для всіх американців і відстоюватиме інтереси і тих, хто голосував за нього, і тих, хто ні.

Він також проголосив мовчазну молитву за 400 000 загиблих від коронавірусу.

18:47. Головний суддя Верховного Суду Джон Робертс привів до присяги Джо Байдена. Віднині він офіційно 46-ий президент США. Він склав присягу на родинній Біблії Байденів, яка вже 127 років передається з покоління в покоління.

"Сумлінно виконуватиму обов'язки президента, повною мірою моїх сил підтримуватиму та захаищатиму Конституції США. Хай допоможе мені Бог", - проголосив новий президент США.

18:43. На заході з'явилася світова зірка Дженіфер Лопес, вона виконує патріотичну пісню. Вона також сказала іспанською "Свобода - для всіх".

18:41. Перша жінка-віцепрезидент в історії США Камала Гарріс принесла присягу підтримувати та захищати Конституції від усіх ворогів, зовнішніх та внутрішніх.

18:37. Леді Гага виконує національний гімн США.

18:30. Багаторічний друг Байдена-священник проголошує промову.

"Ми, люди різноманітних рас, вірувань, походжень, стилів, ми набагато численніші, ніж тоді, коли Господь слухав наші молитиви під час інавгурації Джорджа Вашингтона. Ми молимося, щоб Господь ниспослав Святий Дух та благословив президента", - проголосив він.

18:25. Голова інавгураційного комітету процитував 20-го президента США Рейгана: "Це будня подія, але це і дивовижна подія". Він подякував правоохоронцям за безпрецендетні заходи безпеки та згадав про напад на Капітолій.

18:18. З'явилися Джо Байден та його дружина Джилл.

18:03. На церемонії з'явився віцепрезидент 45-го президента США Майк Пенс.

17:50. На захід завітали попередні президенти Сполучених Штатів, зокрема Барак Обама, Білл Клінтон та Джордж Буш-молодший. Дональд Трамп покинув Вашингтон та перебуває у Флориді.

Всі іноземні держави на інавгурації 46-го президента США представлені на рівні послів. Україну представляє посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

За п’ять хвилин церемонія інавгураціі Президента Байдена і Віце-президентки Гарріс розпочнеться, щойно з хмар вийшло сонце-добрий знак pic.twitter.com/paSKMngCug — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) January 20, 2021

На честь людей, які не можуть бути присутніми на заході, поблизу Капітолію встановили 200 000 прапорів. А для вшанування пам'яті померлих від COVID-19 Байден, віцепрезидентка Камала Гарріс та інші члени команди нового президента запалять свічки.

Фото: EPA/UPG Репетиції інавгурації

Після присяги нові президент та віцепрезидент переходять на інший бік Капітолію, де приймають військовий парад. Традиційно після цього президентський кортеж проїжджає 2,5 км по Пенсильванії-авеню до Білого дому, а в цей час з обох боків вулиці американці вітають нового лідера. Цього ж року через карантинні заходи від звичаю відмовилися. Після цього 46-ий президент Сполучених Штатів Америки повноправно увійде у Білий дім. Докладніше про те, як цього разу проходить інавгурація президента США, читайте в матеріалі LB.ua "Инаугурация Байдена. Как это будет".

Нагадаємо, на тлі масових заворушень у Капітолії 6 січня усі 50 штатів США посилили заходи безпеки перед інавгурацією обраного президента Джо Байдена. Пентагон санкціонував переведення 25 тис. військовослужбовців у Вашингтон – це один із найсуворіших заходів безпеки, які коли-небудь запроваджували в американській столиці. Периметр Капітолію обнесли дротовим парканом, щоб убезпечити учасників інавгурації від ймовірних нападів.

ФБР вже попередило про можливі збройні протести. За прогнозами, може йти мова як про “озброєних повстанців”, так і про “вибухівку у стратегічних точках”.

Співробітники служб безпеки Капітолія також попереджали американських законодавців, що тисячі радикально налаштованих прихильників президента Дональда Трампа планують штурм Капітолія під час інавгурації Джо Байдена. ФБР перевіряло версію про фінансування штурму 6 січня Капітолію у Вашингтоні іноземними урядами, організаціями або окремими особами.